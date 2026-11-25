Η απάντηση της Μαρίας Μπακοδήμου σε ερώτηση που δέχθηκε για τη σχέση της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Μπακοδήμου στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μπακοδήμου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, ενώ πολύ γρήγορα η συζήτηση στράφηκε προς τη σχέση της με τον Φώτη Σεργουλόπουλο.

Στο παρελθόν, υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα, όμως αργότερα η φιλία τους φαίνεται πως διακόπηκε.

Η απάντηση της Μαρίας Μπακοδήμου

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, η Μαρία Μπακοδήμου τόνισε ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και καλό θα ήταν να σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται με αυτό, καθώς δεν είναι κάτι ευχάριστο.

Όπως μάλιστα εξήγησε, ούτε η ίδια, αλλά ούτε και ο Φώτης Σεργουλόπουλος έχουν δώσει κάποια απάντηση για τη σχέση τους, ένα μοτίβο που θα ήθελαν να ακολουθήσουν και μελλοντικά.

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«Είναι το ιδανικό να είσαι με τον κολλητό σου. Έγινε εκεί τότε ήταν τέλεια, τώρα δεν υπάρχει. Δεν τα φέρνει μόνο η ζωή και εμείς μπορεί να κάνουμε λάθη», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια και πρόσθεσε: «Φυσικά και έχω άλλη ματιά, αν είχα την ίδια δεν θα είχα μετακινηθεί καθόλου… Κάθε μέρα θέλω να έχω άλλη ματιά».

Στη συνέχεια, με αφορμή τις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, η Μαρία Μπακοδήμου, ξεκαθάρισε:

«Επειδή είστε πολύ έξυπνοι και οι δύο και επειδή θέλετε να το πάτε και κάπου, θέλω να σας πω το εξής… Επειδή είναι κάτι μου με ρωτάνε πάντα και εκείνον, και επειδή κανείς δεν απαντάει και είναι ένα κομμάτι που είναι πληγή - δεν είναι ότι ‘γεια σας και αντίο’ - το ότι δεν απαντάμε, και θα συνεχίσουμε να μην απαντάμε, είναι κάτι που θα πρέπει να το σεβαστούν όλοι. Γιατί από πίσω, νομίζουν κάποιοι ότι θα βγει ένας δράκος, ότι κάτι θα μας ξεφύγει… Ότι γιατί αυτό το αγαπημένο δίδυμο, δεν είναι πια δίδυμο. Δεν θα δοθεί αυτό το στοιχείο, οπότε είναι καλύτερο να σταματήσουμε να το συζητάμε γιατί είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο… Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Υπάρχουν γενιές τώρα που δεν μας ξέρουν καν ως ζευγάρι».

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