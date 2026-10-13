Η απάντησή της μετά τα σχόλια για την ηλικία της.

Μέσω ανάρτησής της στα social media, η Μαρία Μπακοδήμου αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό και στα σχόλια που ενδέχεται να δέχονται οι γυναίκες και σχετίζονται με την ηλικία τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, δηλώνοντας ότι έχει δεχθεί και η ίδια αντίστοιχα σχόλια, αλλά και γυναίκες νεότερης ηλικίας από την εκείνη.

Η Μαρία Μπακοδήμου, δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

«’Είσαι γριά’. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα, το έχω διαβάσει και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο και θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».

Στη συνέχεια, η Μαρία Μπακοδήμου εστίασε στη διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με την ηλικία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Στον άντρα τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μην σου πω κυρίως από γυναίκες».

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Και κλείνοντας έθεσε ένα ακόμη ερώτημα τονίζοντας ότι προσωπικά δεν έχει σκοπό να απολογηθεί για την ηλικία της: «Και εκεί αναρωτιέμαι, τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούρια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει να βγαίνει μπροστά, χωρίς να ζητάει συγγνώμη για την ηλικία της. Εγώ, δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου, γιατί θέλω κι άλλα, πολλά».

{https://www.instagram.com/p/DeZ2q8jz9HM/?hl=el}

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Μπακοδήμου σχολίασε: «Σου έχουν πει ποτέ ‘…Τώρα ,στην ηλικία σου…’ για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό».