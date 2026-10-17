Η μυϊκή και σωματική καμπή έρχεται νωρίτερα από όσο μπορείτε να φανταστείτε, ακόμη και σε ανθρώπους που παραμένουν δραστήριοι στην καθημερινότητά τους. τα αποτελέσματα της έρευνας και η συμβολή της σωματικής άσκησης.

Όσο δραστήριοι και να παραμένετε μέσα στην ημέρα σας, η φυσική φθορά είναι κάτι αναπόφευκτο που έρχεται πολύ νωρίτερα από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Με το πέρασμα του χρόνου η μυϊκή δύναμη και οι αντοχές μειώνονται, με την ηλικία των 35 ετών να αποτελεί ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο.

Ωστόσο, μελέτες και ερευνητές εστιάζουν στα οφέλη που μπορεί να έχει η σωματική άσκηση, εξηγώντας ότι η γυμναστική μπορεί να επιβραδύνει την αποδυνάμωση του σώματος.

Τι έδειξε η μελέτη 47 χρόνων για την ηλικία των 35 ετών

Σύμφωνα με το sciencedaily.com, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα στη Σουηδία παρακολούθησαν 427 άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί το 1958. Η μελέτη τους ακολούθησε από την ηλικία των 16 έως τα 63 τους χρόνια.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε το περασμένο έτος στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, εξέτασε την φυσική κατάσταση και την μυϊκή αντοχή των συμμετεχόντων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αερόβια φυσική κατάσταση και η μυϊκή αντοχή έφταναν στο υψηλότερο επίπεδό τους, περίπου στις ηλικίες μεταξύ 26 και 36 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από εκεί και μετά, αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται.

Η ικανότητα των μυών να παράγουν δύναμη γρήγορα (για παράδειγμα το άλμα), φαίνεται να φτάνει σε σημείο καμπής ακόμη πιο γρήγορα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μετά από αυτές τις ηλικίες δεν μπορείτε να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση με την άσκηση και τη γυμναστική.

Με το πέρασμα, μάλιστα, των χρόνων η μείωση της σωματικής δύναμης μειωνόταν γρηγορότερα. Οι αποδόσεις των συμμετεχόντων, μέχρι την ηλικία των 63 ετών, είχαν μειωθεί κατά 30% έως 48% περίπου.

Το συγκεκριμένο μοτίβο ήταν παρόμοιο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, αν και σύμφωνα με την μελέτη παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές από άτομο σε άτομο.

Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι ακόμη και όσοι από τους συμμετέχοντες γυμνάζονταν συστηματικά παρουσίασαν μείωση των σωματικών τους αποδόσεων με το πέρασμα των χρόνων.

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι όσοι έγιναν πιο δραστήριου κατά την ενήλικη ζωή τους παρουσίασαν βελτίωση της σωματικής τους ικανότητας κατά 5 – 10%.

Αντίστοιχα, όσοι ασκούνταν από νεότερες ηλικίες είχαν καλύτερες επιδόσεις.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι η ηλικία των 35 ετών δεν αποτελεί το όριο μετά από το οποίο χάνεται αναγκαστικά η δύναμη. Πρόκειται, όμως, για ένα κομβικό σημείο των ανθρώπων στην ενήλικη ζωή τους, κατά το οποίο παρατηρείται μία γενική τάση μείωσης των σωματικών επιδόσεων.