Οι εκπαιδευτικοί στον Δήμο Αχαρνών κατηγορήθηκαν για ρύπανση του χώρου επειδή κόλλησαν φωτογραφίες με φθορές σε σχολεία έξω από το δημαρχείο.

Ο Δήμος Αχαρνών έβαλε πρόστιμο 100 ευρώ στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής επειδή κόλλησαν στο Δημαρχείο φωτογραφίες από τις φθορές στα σχολεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί σε σχολικές μονάδες της περιοχής.

Η δημοτική αρχή υποδέχθηκε τους εκπαιδευτικούς με… κλειστές πόρτες κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αναρτήσουν στον χώρο φωτογραφίες που αποτύπωναν τα προβλήματα και τις ζημιές στα σχολικά κτίρια. Ωστόσο, η παρέμβασή τους είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 100 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία, με την αιτιολογία της ρύπανσης του χώρου.