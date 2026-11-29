Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, γνωστού ως Market Pass, το οποίο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες περίπου 180.000 δικαιούχων, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Στόχος είναι τα πρώτα ηλεκτρονικά κουπόνια να διατεθούν στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ για ορισμένους δικαιούχους το ύψος της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, λόγω της αναδρομικής κάλυψης από την 1η Μαρτίου 2024.

Το ποσό της ενίσχυσης δεν θα είναι ενιαίο για όλους, καθώς θα καθορίζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την περίοδο κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Market Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας. Όσοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους πολίτες.

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Πώς θα χορηγηθεί η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση δεν θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με τη μορφή μετρητών, αλλά θα χορηγηθεί μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers).

Τα κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

- Αγορές τροφίμων.

- Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης.

- Συναλλαγές σε σούπερ μάρκετ και μικρότερα καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα ηλεκτρονικά κουπόνια δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτους ούτε θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά.

Στις 4 Δεκεμβρίου ανοίγει το μητρώο παρόχων

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το μητρώο παρόχων, στο οποίο θα μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και μικρότερα καταστήματα που θα έχουν τη δυνατότητα να δέχονται τα ηλεκτρονικά κουπόνια των δικαιούχων.

Το άνοιγμα του μητρώου αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και όχι την υποβολή αιτήσεων από τους πολίτες.

Η έναρξη της διάθεσης των πρώτων κουπονιών τοποθετείται χρονικά στις 14 Δεκεμβρίου, με τους δικαιούχους να αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για την ενεργοποίηση του προγράμματος.