Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Ένας μήνας απομένει για την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2027, με τους ιδιοκτήτες οχημάτων να καλούνται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποφύγουν τις οικονομικές επιβαρύνσεις.

Με τις φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών να συσσωρεύονται ενόψει των Χριστουγέννων, αρκετοί ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να αξιοποιήσουν τα χρήματα από το δώρο Χριστουγέννων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή, δεν διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, ενώ όσοι καθυστερήσουν την εξόφληση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία φτάνουν έως και το 100% της αρχικής οφειλής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn7h013vzmj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Τα πέντε βήματα για την πληρωμή

Η διαδικασία εξόφλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής myCar της ΑΑΔΕ και των τραπεζικών υπηρεσιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Να εισέλθουν στην εφαρμογή myCar και να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο.

2. Να συνδεθούν στο e-banking ή στο mobile banking της τράπεζάς τους.

3. Να επιλέξουν την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και να συμπληρώσουν τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής.

4. Να επιλέξουν τον τρόπο εξόφλησης και τον αριθμό των άτοκων δόσεων, εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα μέσω πιστωτικής κάρτας.

5. Να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή και να διατηρήσουν το αποδεικτικό πληρωμής.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Τα ποσά

Α. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα:

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Β. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

01-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Γ. Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Δ. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2006

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ε. Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που σκοπεύουν να μεταθέσουν την πληρωμή για μετά την Πρωτοχρονιά, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση τόσο αυξάνεται η οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% για πληρωμή εντός Ιανουαρίου, στο 50% εντός Φεβρουαρίου και στο 100% από τον Μάρτιο και μετά.

Για παράδειγμα, για ένα όχημα με τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Προθεσμία πληρωμής Συνολικό ποσό

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 300 ευρώ

Ιανουάριος 2027 375 ευρώ

Φεβρουάριος 2027 450 ευρώ

Από Μάρτιο 2027 600 ευρώ