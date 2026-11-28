Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα διαγράμματα προοδευτικής δυσκολίας.

Οι περισσότερες προπονήσεις απαιτούν αρκετό χρόνο, εξοπλισμό και συχνά μια συνδρομή στο γυμναστήριο. Ωστόσο, η Έλεν Μίρεν αποδεικνύει ότι η διατήρηση της φυσικής κατάστασης δε χρειάζεται να είναι τόσο περίπλοκη. Στα 81 της χρόνια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξακολουθεί να ακολουθεί μια απλή ρουτίνα γυμναστικής διάρκειας μόλις 12 λεπτών, βασισμένη σε ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 για τη Βασιλική Καναδική Πολεμική Αεροπορία.

Η Έλεν Μίρεν δεν είναι από τους ανθρώπους που κυνηγούν περίπλοκες τάσεις ευεξίας ή εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής. Αντίθετα, εδώ και δεκαετίες παραμένει πιστή σε ένα μικρό εγχειρίδιο ασκήσεων με την ονομασία XBX.

Η απλότητα φαίνεται να είναι το μυστικό της επιτυχίας της. Άλλωστε, ολοένα και περισσότερες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και λίγα λεπτά σωματικής δραστηριότητας μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Δρ. Μπιλ Όρμπαν τη δεκαετία του 1950 και απευθυνόταν αρχικά στις γυναίκες που υπηρετούσαν στη Βασιλική Καναδική Πολεμική Αεροπορία. Αποτελούσε τη γυναικεία εκδοχή του αντίστοιχου προγράμματος 5BX και είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένη σωματική άσκηση σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού.

Σε συνέντευξή της στο Woman's Weekly, όπως αναφέρει το Woman & Home, η ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκινά με πολύ απλές ασκήσεις και σταδιακά γίνεται πιο απαιτητικό. Μάλιστα, παραδέχτηκε με χαρακτηριστική ειλικρίνεια: «Δεν έχω ξεπεράσει ποτέ το δεύτερο επίπεδο, αλλά είναι ένα ωραίο πρόγραμμα άσκησης».

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Ποιες ασκήσεις περιλαμβάνει το XBX

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα διαγράμματα προοδευτικής δυσκολίας. Κάθε προπόνηση διαρκεί 12 λεπτά, ενώ αυτό που αλλάζει από επίπεδο σε επίπεδο είναι ο αριθμός των επαναλήψεων και η δυσκολία των κινήσεων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Αγγίγματα των δακτύλων των ποδιών.

- Ανυψώσεις γονάτων.

- Πλάγιες ανυψώσεις του κορμού.

- Κυκλικές κινήσεις των χεριών.

- Μερικούς κοιλιακούς.

- Ανυψώσεις στήθους και ποδιών.

- Πλάγιες ανυψώσεις ποδιών.

- Κάμψεις γονάτων.

- Άρσεις ποδιών.

- Τρέξιμο επί τόπου με μικρά πηδήματα.

Το μόνο που χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει είναι ένας χώρος στο σπίτι και ένα στρώμα γυμναστικής. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προχωράτε στο επόμενο επίπεδο μόνο όταν αισθάνεστε άνετα με το προηγούμενο. Με αυτόν τον τρόπο, η άσκηση γίνεται μια σταθερή συνήθεια που μπορεί να διατηρηθεί για χρόνια.

Γιατί ακόμη και λίγα λεπτά άσκησης κάνουν τη διαφορά

Για πολλά χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι η γυμναστική πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 45-60 λεπτά για να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι και οι σύντομες περίοδοι έντονης σωματικής δραστηριότητας μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη.

Χαρακτηριστική είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine τον Δεκέμβριο του 2022. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Εμμανουήλ Σταματάκη από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 25.000 ενήλικες της βρετανικής Biobank, οι οποίοι δήλωναν ότι δεν ασκούνταν συστηματικά. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για περίπου επτά χρόνια, με τη βοήθεια συσκευών καταγραφής της σωματικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσίασε και το Πανεπιστήμιο McMaster, έδειξαν ότι τρεις έως τέσσερις σύντομες εκρήξεις έντονης δραστηριότητας ημερησίως, διάρκειας περίπου ενός λεπτού η καθεμία, συσχετίζονταν με έως και 40% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και από καρκίνο. Παράλληλα, καταγράφηκε έως και 49% χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Μερικές πολύ σύντομες εκρήξεις δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας μόλις τριών έως τεσσάρων λεπτών την ημέρα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά», ανέφερε ο καθηγητής Σταματάκης.

Βέβαια, επειδή πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η σύντομη άσκηση είναι από μόνη της η αιτία της μείωσης του κινδύνου. Αναδεικνύουν, ωστόσο, τη σημασία της καθημερινής κίνησης και της συνέπειας.

Η σημασία της άσκησης μετά τα 65

Η συγκεκριμένη ρουτίνα έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: περιλαμβάνει κινήσεις που βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όσο μεγαλώνουμε.

Σύμφωνα με τις συστάσεις των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας χρειάζεται να εντάσσουν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα, συνιστώνται δραστηριότητες που ενισχύουν την ισορροπία και συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Οι ασκήσεις κοιλιακών, οι κάμψεις και οι ανυψώσεις ποδιών μπορούν να συμβάλουν στη μυϊκή ενδυνάμωση, ενώ οι ελεγχόμενες κινήσεις των ποδιών βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας.

Φυσικά, κάθε πρόγραμμα πρέπει να προσαρμόζεται στις δυνατότητες και στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Το πραγματικό μυστικό δεν είναι η ένταση, αλλά η συνέπεια

Αυτό που κάνει τη ρουτίνα της Έλεν Μίρεν ξεχωριστή δεν είναι ότι περιλαμβάνει εντυπωσιακές ή ιδιαίτερα απαιτητικές ασκήσεις. Είναι ότι η ίδια έχει καταφέρει να την εντάξει στην καθημερινότητά της και να παραμείνει πιστή σε αυτήν για δεκαετίες.

Δε χρειάζεται να φτάσει στο τελευταίο επίπεδο, να πετυχαίνει κάθε φορά περισσότερες επαναλήψεις ή να ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις του fitness. Αρκεί που συνεχίζει να κινείται.

Σε μια εποχή όπου τα περίπλοκα προγράμματα και οι συνεχώς νέες τάσεις ευεξίας κυριαρχούν, η προσέγγιση της 81χρονης ηθοποιού υπενθυμίζει κάτι πολύ ουσιαστικό: η καλύτερη μορφή άσκησης δεν είναι απαραίτητα η πιο εντυπωσιακή, αλλά εκείνη που μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα.

Μερικές φορές, 12 λεπτά την ημέρα είναι μια εξαιρετική αρχή.

Πηγή: graziamagazine.com