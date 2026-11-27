«Σε προσκαλώ εσένα όπως και όλους όσοι εκφράζουν με τον ίδιο τρόπο την δημιουργικότητα τους, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο» έγραψε ο Κώστας Πελετίδης.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης κοινοποίησε μία ανοιχτή επιστολή προς έναν άγνωστο που επιμένει να κάνει γκράφιτι στα παγκάκια του δήμου.

Στην ευγενέστατη επιστολή του, ο δήμαρχος Πατρέων όχι μόνο τον ενημερώνει ότι όσες φορές και αν κάνει γκράφιτι, ο δήμος θα τα καθαρίσει, αλλά κάλεσε τον ίδιο και όσους έχουν ανάλογες καλλιτεχνικές ανησυχίες να τον επισκεφθούν για να μπορέσει με κοινές δράσεις να εκμεταλλευτεί ο δήμος το ταλέντο τους

Η επιστολή Πελετίδη

«Αγαπητέ φίλε,

»Τρεις φορές είδαμε την «υπογραφή» σου, το ίδιο σχέδιο, στα καινούργια παγκάκια που τοποθετήσαμε στη Μαιζώνος. Και τις δύο φορές καθαρίσαμε τα παγκάκια όπως και άλλα σημεία κοινόχρηστων χώρων και θα συνεχίσουμε να τα καθαρίζουμε όσες φορές χρειαστεί. Τα παγκάκια είναι εκεί για όποιον θέλει να ξαποστάσει, να περιμένει κάποιον ή απλώς να καθίσει λίγο. Όπως και ο υπόλοιπος αστικός εξοπλισμός, ανήκουν σε όλους μας. Γι’ αυτό τα φροντίζουμε και θέλουμε να τα βρίσκουμε καθαρά, έτοιμα να εξυπηρετήσουν τον επόμενο άνθρωπο που θα τα χρειαστεί.

»Αν αναζητάς τρόπο να δείξεις τα σχέδια σου στην πόλη, σε προσκαλώ εσένα όπως και όλους όσοι εκφράζουν με τον ίδιο τρόπο την δημιουργικότητα τους, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο. Η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοικτή. Μπορούμε να αναζητήσουμε κατάλληλο χώρο για αυτή τη δραστηριότητα που δεν θα επηρεάζει όσα είναι προς όφελος των δημοτών. Η πόλη μας πρέπει να είναι καθαρή για να χαιρόμαστε να τη ζούμε! Οφείλουμε να σεβόμαστε και να φροντίζουμε όσα μοιραζόμαστε».

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