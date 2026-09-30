«Εκατοντάδες εκατομμύρια δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, δεκάρα δεν περίσσεψε για κοινωνική κατοικία ή φοιτητική στέγη», είπε από την Πάτρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στην Πάτρα βρέθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, Κώστα Πελετίδη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και αρκετό κόσμο και φοιτητές, σε εκδήλωση που έγινε στο Μηχανουργείο

«Επιστρέφουμε από Πάτρα, μετά τα Γιάννενα και την Πρέβεζα.

Συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο της πόλης τον κ. Πελετίδη και μιλήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Για τον οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης από μια κεντρική κυβέρνηση που μετακυλίσει συνεχώς τις δαπάνες στους δήμους, περιορίζοντας όμως ταυτόχρονα την χρηματοδότηση τους.

Μιλήσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης για έργα σε σχολεία, για νέους παιδικούς σταθμούς, αλλά και την ανάγκη στελέχωσης και προσλήψεων μόνιμων και καλά αμειβόμενων δημοτικών υπαλλήλων.

Όπως και στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μπούρα, έτσι και με τον Δήμαρχο της πόλης, συζητάμε για την εκτίναξη των ενοικίων και την στεγαστική κρίση στην πόλη της Πάτρας.

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Εκατοντάδες εκατομμύρια δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, δεκάρα δεν περίσσεψε για κοινωνική κατοικία ή φοιτητική στέγη.

Και σήμερα πέφτουμε από τα σύννεφα που 400 επιτυχόντες δεν γράφτηκαν στις σχολές τους στην Πάτρα.

Χτες βράδυ είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με Πατρινούς και Πατρινές στην όμορφη και ζωντανή εκδήλωση μας στο Μηχανουργείο.

Πολύς κόσμος, πλούσια συζήτηση, πολύτιμες παρεμβάσεις από το κόμμα Πράσινοι-Οικολογία και από τις οργανώσεις ΕΑΜ (με σημαντική ιστορία στην Πάτρα) και φοιτητές της Παρέμβασης.

Με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες της Νέας Αριστεράς στην Πάτρα και την αεικίνητη βουλεύτρια μας στην Αχαΐα, Σία Αναγνωστόπουλου, συνεχίζουμε για να δυναμώσουμε τη φωνή μας στην πόλη, αλλά και όλη την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

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