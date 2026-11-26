Τουλάχιστον 2,3 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Κυριακή (29/11) - Δείτε τον πίνακα κερδών της σημερινής κλήρωσης.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν σήμερα (26/11), με χρηματικό έπαθλο περισσότερα από 2 εκατομμύρια στην πρώτη κατηγορία.

Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 8, 12, 19, 20, 38 και Τζόκερ το 16.

Άλλο ένα τζακ ποτ, το ένατο σερί, σημειώθηκε στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία υπήρξε τυχερός. Εννέα δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (29/11) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=TUyncdIFJlE}

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