Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για τη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας στη σημερινή (26/11) κλήρωση του Τζόκερ, μετά τα διαδοχικά τζακ ποτ.

Το όγδοο σερί τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (24/11), αλλά ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ και πέντε δελτία από 2.500 ευρώ. Το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ περιμένει και σημερινή κλήρωση όσους κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: