Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας στη σημερινή (26/11) κλήρωση του Τζόκερ, μετά τα διαδοχικά τζακ ποτ.
Το όγδοο σερί τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (24/11), αλλά ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ και πέντε δελτία από 2.500 ευρώ. Το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ περιμένει και σημερινή κλήρωση όσους κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.
Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)