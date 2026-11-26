Η εταιρία ΤΕΧΑΝ είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης καθώς όπως προκύπτει από τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε αναλάβει την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» σε μια σειρά από περιφέρειες ανά την Ελλάδα με τιμές πολλαπλάσιες από το πραγματικό τους κόστος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για την υπόθεση των υπερτιμολογήσων για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων φέρονται να είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρίας ΤΕΧΑΝ Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος και ο εκδότης των Παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης. Οι συλλήψεις γίνονται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, εποπτεύουν 6 εισαγγελείς.

Η εταιρία ΤΕΧΑΝ είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης καθώς όπως προκύπτει από τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε αναλάβει την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» σε μια σειρά από περιφέρειες ανά την Ελλάδα με τιμές πολλαπλάσιες από το πραγματικό τους κόστος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο σκάνδαλο φέρονται να εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες και επιχειρηματίες που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από σχετικές καταγγελίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν 3 συλλήψεις. Ως συλληφθέντες φέρονται ο εκδότης της εφημερίδας Παραπολιτικά Γιάννης Κουρτάκης και οι ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκδοθεί εντάλματα και για συνεργάτες του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Οι σημερινές εξελίξεις στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης έρχεται μετά από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες έτρεχαν από το 2025 έπειτα από καταγγελίες για το διαγωνισμό για την προμήθεια των εν λόγω οικίσκων, καθώς και για υπερτιμολογήσεις.

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Τότε αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας TEXAN, η οποία πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Αντικείμενο των ελέγχων ήταν είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμιτης επιρροής ώστε το έργο να καταλήξει στην TEXAN.

Το κατασχεθέν υλικό από τις έρευνες - ειδικότερα από την εγκατάσταση του Ασπροπύργου- είχε διαβιβαστεί στις Ευρωπαίες εισαγγελείς.

Οι διαδικασίες είχαν κινηθεί βάσει πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που έδειχνε φωτογραφικό διαγωνισμό, το 2020, για την προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά.

Την 1η Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, απέστειλε στον ΕΣΔΝΑ -στους δήμους της Αττικής- επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου παύει να υποστηρίζει τη λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο.