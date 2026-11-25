«Έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι, για να πετύχει μια γυναίκα, πρέπει να έχει από πίσω της έναν άνδρα, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο», είπε ο Βαγγέλης Λιάκος.

Μέχρι και το «χαρτί» του… σεξισμού έπαιξε σήμερα ο Βαγγέλης Λιάκος, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται για τις απευθείας αναθέσεις από δήμους σε εταιρείες των δύο αδελφών του.

«Επειδή δεν έχουν βρει κάτι για εμένα, έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι, για να πετύχει μια γυναίκα, πρέπει να έχει από πίσω της έναν άνδρα, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο. Στην Ελλάδα του 2026 θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της», ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών στον ΣΚΑΪ.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και του εκ των παρουσιαστών της εκπομπής, Χρήστου Κούτρα, ο οποίος του επισήμανε: «Δεν είναι έτσι, μπορούσε να είναι άντρας. Μην το γυρίζετε στο φύλο».

Ας πει κάποιος στον κ. Λιάκο ότι το αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι το φύλο των συγγενών του ή οποιουδήποτε κυβερνητικού στελέχους, αλλά οι διαδικασίες με τις οποίες διατίθεται δημόσιο χρήμα στις εταιρείες τους.

Αν, μάλιστα, ανοίξει το ημερολόγιό του, θα διαπιστώσει ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και τέτοιου είδους επιχειρήματα, ειδικά μια τέτοια ημέρα, περισσεύουν.

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Μ. Καλ.