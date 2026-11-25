Δυσαρεστημένο το Μαξίμου με τον Άδωνι, πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί του.

Απίστευτο αυτό που γίνεται στην κυβέρνηση.

Ο -νέος υφυπουργός- Βαγγέλης Βλάχος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, κατηγορούμενοι για πάνω από εκατομμύριο απ΄ ευθείας αναθέσεις που πήραν οι αδερφές του, ο ...Σταμάτης Πουλής θα την πληρώσει.

Το Μαξίμου, λέει το ρεπορτάζ, αποφάσισε να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίων, να μην είναι δηλαδή υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εκλογές, γιατί -σύμφωνα με την έρευνά της- ήταν αυτός που διέρρευσε τα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις των αδερφών του νέου υφυπουργού.

Δηλαδή θα την πληρώσει αυτός που βοήθησε -έστω και για ιδιοτελείς λόγους- να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο και όχι αυτός που είναι το ...σκάνδαλο!

Ωραία αντίληψη για την ηθική και τη διαφάνεια έχουν στο Μξίμου!

Στόχος να μην αποκαλυφθούν και άλλα

Είναι σαφές τι επιδιώκει το Μαξίμου απειλώντας ότι θα βγάλει από τα ψηφοδέλτια τον Σταμάτη Πουλή.

Να φοβηθούν οι υπόλοιποι στη Νέα Δημοκρατία και να μην βγάζουν τα άπλυτα ο ένας του άλλου, αφού φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά.

Πώς το έλεγε ο ΓΑΠ; Για τις φωτιές δεν φταίει ο εμπρηστής αλλά ο πυροσβέστης;

Όχι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι!

Οι καταγγελίες Πολάκη

Απίστευτο και αυτό!

Ο Σταμάτης Πουλής δεν τέθηκε εκτός ψηφοδελτίων λόγω των σοβαρών καταγγελιών του Παύλου Πολάκη.

Αντιθέτως, λόγω της κόντρας του με τον βουλευτή Χανίων, μπήκε στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Και βγαίνει από αυτά γιατί ο ίδιος συνέβαλε για ιδιοτελείς έστω λόγους να αποκαλυφθούν σκάνδαλα!

Η ...τιμωρία!

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Με τον Άδωνι γιατί τα έβαλαν;

Το Μαξίμου φέρεται ενοχλημένο και με τον Άδωνι, στενός συνεργάτης του οποίου είναι ο Στ. Πουλής.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες πληροφορίες επικοινώνησε χθες μαζί του και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Μεταξύ μας, στον Άδωνι το Μαξίμου χρωστάει, δεν χρωστάει ο Άδωνις στο Μαξίμου.