Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στον προαύλιο χώρο αποθήκης εργοστασίου με παλέτες στη Μαγούλα.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στον υπαίθριο χώρο εργοστασίου στη Μαγούλα, με την Πυροσβεστική να αποτρέπει την επέκτασή της. Παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία η οδός Λουκά.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στον προαύλιο χώρο αποθήκης εργοστασίου με παλέτες στη Μαγούλα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε ολόκληρο τον υπαίθριο χώρο, καταστρέφοντας ολοσχερώς τις παλέτες, ωστόσο η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρότι το κύριο μέτωπο έχει περιοριστεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες καπνού που παραμένουν ανάμεσα στις καμένες παλέτες και τα εύφλεκτα υλικά.

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Εξαιτίας του περιστατικού, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λουκά, στο τμήμα από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.