Ελλειψη προθύμων να τον υποστηρίξουν.

Ενδιαφέρον έχει η στάση που κρατούν κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ απέναντι στην υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου. Όσο συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, τόσο δυσκολότερα βρίσκεται κάποιος πρόθυμος να αναλάβει την ανεπιφύλακτη πολιτική υπεράσπισή του.

Ακόμη και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο OPEN, απέφυγε να πάρει σαφή θέση υπέρ του συναδέλφου του, επικαλούμενος την ανεπαρκή γνώση "του βάθους της υπόθεσης", ενώ γέλασε αμήχανα σε ερώτηση αν ο ίδιος θα μπορούσε ποτέ να έχει τέτοια μπλεξίματα.

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι δεν του αρέσει η παρατεινόμενη συζήτηση και πως δεν πιστεύει ότι έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο της υπόθεσης. Ο Μάκης Βορίδης, πάλι, ζήτησε να δοθούν απαντήσεις, χωρίς να προδικάσει την ανάγκη παραίτησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αν και τον κάλυψε, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν υιοθέτησε τη θεωρία περί σχεδίου πολιτικής εξόντωσης του υφυπουργού, παραπέμποντας στον ίδιο για τις σχετικές εξηγήσεις.

Το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Θα υπάρξει συνέχεια των αποκαλύψεων, ενώ το πρόβλημα πολιτικής δεοντολογίας παραμένει καθώς ο υφυπουργός έχει πλέον αρμοδιότητες στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από φορείς της οποίας έχουν λάβει αναθέσεις οι επιχειρήσεις των συγγενικών του προσώπων. Ο κλοιός σφίγγει και γύρω από τον ΥΠΕΣ Θ. Λιβάνιο...

Α.