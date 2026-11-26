Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου στη σημερινή συνεδρίαση έκλεισε στις 2.479,94 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,02%

Ανοδική αντίδραση κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και τις πιέσεις σε ενεργειακούς και βιομηχανικούς τίτλους να περιορίζουν το εύρος της ανάκαμψης.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.479,94 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,02%. Συνολικά, 62 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 σημείωσε άνοδο 1,21% στις 6.361 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,82% στις 2.957,70 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,46% στις 2.997,97 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 306 εκατ. ευρώ, έναντι 442 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο να ανέρχεται σε 39,31 εκατ. τεμάχια. Μέσω 27 προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 46,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,5 εκατ. στην Πειραιώς και 13,28 εκατ. στη Metlen.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Optima Bank ξεχώρισε με άνοδο 3,90%, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 3,70% στα 4,26 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά 3,63%. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,45 ευρώ με κέρδη 3,34%, συγκεντρώνοντας τον υψηλότερο ημερήσιο τζίρο, ύψους 63,7 εκατ. ευρώ. Η CrediaBank κέρδισε 2,68%, η Εθνική Τράπεζα 2,06% στα 15,83 ευρώ και η Eurobank 0,65% στα 4,51 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 2,31% στα 3,31 ευρώ και η Jumbo κατά 2,22% στα 26,76 ευρώ. Ακολούθησαν η Allwyn με 1,94%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 1,60%, η Βιοχάλκο με 1,58% και η Aktor με 1,02%.

Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 3,57% στα 54 ευρώ, με συναλλαγές 9,6 εκατ. ευρώ. Η Lamda Development έχασε 1,80%, η Helleniq Energy 1,17% στα 16 ευρώ και ο ΟΤΕ 1,10%. Η Metlen υποχώρησε κατά 0,59% στα 40,46 ευρώ, με τζίρο 27,2 εκατ. ευρώ.

Αρνητικό ήταν το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της ΜΕΤΚΑ, η οποία έκλεισε στα 9,55 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 4,50% έναντι της τιμής εισαγωγής, με συναλλαγές 9,99 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot κέρδισε 3,50% και η Noval 2,60%, ενώ η Ideal υποχώρησε κατά 1,16%. Τα Πλαστικά Θράκης σημείωσαν άνοδο 4,60% στα 4,86 ευρώ.