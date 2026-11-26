Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς διατέθηκαν συνολικά 30 εκατ. μετοχές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή, στο χαμηλότερο σημείο του αρχικού εύρους τιμών, που κυμαινόταν μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ.

Η ΜΕΤΚΑ, η οποία επέστρεψε στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το καμπανάκι για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών χτύπησε σήμερα ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευάγγελος Χρυσάφης, σηματοδοτώντας την επιστροφή της κατασκευαστικής εταιρείας στο χρηματιστηριακό ταμπλό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς διατέθηκαν συνολικά 30 εκατ. μετοχές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή, στο χαμηλότερο σημείο του αρχικού εύρους τιμών, που κυμαινόταν μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ. Από τα συνολικά 300 εκατ. ευρώ της προσφοράς, τα 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από την έκδοση 25 εκατ. νέων μετοχών της ΜΕΤΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ από την πώληση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen. Τα καθαρά κεφάλαια που θα εισρεύσουν στα ταμεία της ΜΕΤΚΑ, μετά την αφαίρεση των εξόδων της συναλλαγής, ανέρχονται σε 231 εκατ. ευρώ.

Αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 533 εκατ. ευρώ και τη δημόσια προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 1,78 φορές. Από τις 30 εκατ. μετοχές που διατέθηκαν, τα 20 εκατ. κατευθύνθηκαν σε Έλληνες επενδυτές και τα υπόλοιπα 10 εκατ. σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Metlen διατηρεί τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ, με ποσοστό συμμετοχής περίπου 76% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το «παρών» στην εκδήλωση για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, και η Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communication Officer της Metlen.

O οικονομικός διευθυντής της Euronext Athens, Νίκος Κοσκολέτος, στη σύντομη τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, υπογράμμισε τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να χρηματοδοτεί μεγάλα επενδυτικά σχέδια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και στην προστασία των επενδυτών.

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Οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ διαπραγματεύονται από σήμερα με τον χρηματιστηριακό κωδικό METK.