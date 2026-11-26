«Για μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας, όπου η ευημερία θα αποτελεί δικαίωμα της κοινωνικής πλειοψηφίας», αναφέρει η Έλενα Καραγεωργοπούλου.

Την προσχώρησή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γνωστοποίησε με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Έλενα Καραγεωργοπούλου, μία μέρα μετά την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα.

«Συμπορεύομαι με την ΕΛΑΣ γιατί συμμερίζομαι την κατεύθυνση του προγράμματός της», τονίζει μεταξύ άλλων και προσθέτει: «Προσχωρώ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ενώνω τις δυνάμεις μου στην κοινή προσπάθεια για την ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Για μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας, όπου η ευημερία θα αποτελεί δικαίωμα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Προσχωρώ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν ανεξαρτητοποιήθηκα στις 10 Φεβρουαρίου 2026, έκρινα ότι όφειλα να συνεχίσω να εκπροσωπώ στη Βουλή τους πολίτες που με εξέλεξαν, υπηρετώντας τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις που διαχρονικά υπερασπίζομαι. Η σημερινή μου ένταξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί συνέχεια αυτής της πολιτικής διαδρομής και ανταποκρίνεται στην κοινωνική απαίτηση για την ανατροπή των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν το κοινωνικό κράτος και αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Συμπορεύομαι με την ΕΛΑΣ γιατί συμμερίζομαι την κατεύθυνση του προγράμματός της. Η ανάπτυξη πρέπει να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων που τη δημιουργούν και ο παραγόμενος πλούτος να κατανέμεται δικαιότερα. Αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς και ισχυρές κλαδικές συμβάσεις, φορολογική ελάφρυνση για τη μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση και μεγαλύτερη συνεισφορά από τα μεγάλα κέρδη και τον συσσωρευμένο πλούτο. Σημαίνει, επίσης, αξιοπρεπείς συντάξεις, ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας και στήριξη της παραγωγής στην περιφέρεια, ώστε οι άνθρωποι να έχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ουσιαστικές προοπτικές ζωής στον τόπο τους.

Η ίδια πολιτική επιλογή αφορά το κράτος στο οποίο πρέπει να μπορεί να στηρίζεται κάθε πολίτης. Ο κάτοικος ενός νησιού πρέπει να μπορεί να βρει γιατρό στον τόπο του. Κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα δημόσιο σχολείο που του προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς του. Ο άνθρωπος με αναπηρία πρέπει να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για να ζει αυτόνομα και με αξιοπρέπεια. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ασφάλεια και προοπτική. Και η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει προσιτή στέγη και να προστατεύει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Έπειτα από επτά και πλέον χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η ακρίβεια εξαντλεί τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση περιορίζει τις προοπτικές της νέας γενιάς, οι δημόσιες υπηρεσίες υποβαθμίζονται και ο πλούτος συγκεντρώνεται σε ολοένα λιγότερα χέρια. Πρόκειται για τις συνέπειες συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών που μεταφέρουν διαρκώς μεγαλύτερα βάρη στην κοινωνική πλειοψηφία και ευνοούν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Η αλλαγή πολιτικής αποτελεί πλέον επιτακτική κοινωνική ανάγκη.

Τους τελευταίους εννέα μήνες, μέχρι και την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα στις 25 Νοεμβρίου 2026, ως ανεξάρτητη βουλευτής, άσκησα συστηματική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων όσο και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σταθερά κριτήρια της στάσης μου υπήρξαν η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η διαφάνεια, η λογοδοσία και, πρωτίστως, οι συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η εμπιστοσύνη και η διαρκής στήριξη των πολιτών της Ανατολικής Αττικής, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης μου απέναντί τους και τη δέσμευσή μου να συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους.

Με αυτές τις αρχές προσχωρώ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ενώνω τις δυνάμεις μου στην κοινή προσπάθεια για την ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Για μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας, όπου η ευημερία θα αποτελεί δικαίωμα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

{https://www.facebook.com/eleni.karageorgopoulou/posts/pfbid02mCVUkSMCh63oHnhc9qBZpnjaiTb8xteCFCken4NstBhtKSoWspe6D9GFsttgtLw6l}