Ο μαθητής του σχολείου στη Βούλα κατέρρευσε μετά από χρήση άγνωστης ουσίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση σε ιδιωτικό σχολείο στη Βούλα, όταν στις 9:30 περίπου το πρωί μαθητής εντοπίστηκε αναίσθητος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να είχε καταναλώσει άγνωστη ουσία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί περί τίνος πρόκειται. O μαθητής εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από συμμαθητές και καθηγητές όπου κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε εσπευμένα στο χώρο του σχολείου και ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εξετάζεται το σενάριο κατανάλωσης άγνωστης ουσίας

Ο 15χρονος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του εν ώρα μαθήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς τις αισθήσεις του.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι γονείς του μαθητή, ενώ στο σχολείο έσπευσε και η μητέρα του 15χρονου, προκειμένου να ενημερωθεί για το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γιος της κατέρρευσε. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ουσία κατανάλωσε ο ανήλικος, καθώς και πώς αυτή βρέθηκε στην κατοχή του.

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