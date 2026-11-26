Μία ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εβδομάδα υπόσχονται οι περισσότερες από τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 26/11.

Δυνατές κινηματογραφικές αφίξεις φέρνει η τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Την παράσταση κλέβουν η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Μπραντ Πιτ στις «Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ» (σε αίθουσες ΙΜΑΧ), αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία Φίντσερ και σενάριο Κουέντιν Ταραντίνο, και ο βραβευμένος στις Κάννες «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ.



Ξεχωρίζουν επίσης, το (σκληρό) ντοκιμαντέρ ταυρομαχιών «Μεσημέρια της Μοναξιάς» και η ταινία «Victorian Psycho» για τους φίλους τους τρόμου.



Όσοι αναζητούν κάτι πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό, οι Fockers επιστρέφουν 16 χρόνια μετά, με την τέταρτη ταινία του franchise, την κωμωδία «Το Σόι της Συμφοράς» με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε.

Το Σόι της Συμφοράς (Focker-In-Law)

Αυτόν τον Νοέμβριο, ο θρύλος της κωμωδίας και βραβευμένος με Emmy Μπεν Στίλερ και ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, μαζί με την βραβευμένη με Grammy και υποψήφια για Όσκαρ Αριάνα Γκράντε, στην ταινία «Το Σόι της Συμφοράς», ένα νέο κεφάλαιο στη σειρά επιτυχημένων ταινιών «Meet the Parents».

Ένας άβγαλτος νεαρός, ο Χένρι, γιος του Γκρεγκ και της Παμ Φόκερ, αντιμετωπίζει οικογενειακό χάος όταν αποφασίζει να παντρευτεί την Ολίβια, μια γυναίκα με ισχυρή θέληση που φαίνεται να είναι εντελώς αταίριαστη με τον χαρακτήρα του.

Ο Γκρεγκ Φόκερ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αντίθετη πλευρά και καλείται να διαχειριστεί τη σχέση του γιου του με τη νέα του σύντροφο, μία πρώην διαπραγματεύτρια του FBI, μια δυναμική κοπέλα, που μάλλον είναι δύσκολο να χειριστεί.



Την ίδια στιγμή, ο Τζακ, είναι έτοιμος να τη βάλει στον περίφημο «κύκλο εμπιστοσύνης» της οικογένειας. Έτσι, ο Γκρεγκ, επαναλαμβάνει άθελά του τα ίδια λάθη που έκανε κάποτε ο πεθερός του και έφεραν τον ίδιο σε αδιέξοδο.

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{https://youtu.be/7pWFg7WDZtA?si=-PduW1m43FHRPalX}

Μινώταυρος (Minotaur)

Μετά από μια πολύχρονη απουσία, ο σπουδαίος Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ επιβεβαιώνει γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου με μια συγκλονιστική ταινία για το τέρας που δεν βρίσκεται στο κέντρο του λαβυρίνθου, αλλά στην καρδιά των ίδιων των ανθρώπων που τον κατασκευάζουν. Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών του 2026.

Στη Ρωσία του 2022, ο Γκλεμπ, ένας ισχυρός επιχειρηματίας, καλείται από τις τοπικές αρχές να διαθέσει εργαζομένους του για την πολεμική επιστράτευση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, οι υποψίες του ότι η σύζυγός του, Γκαλίνα, διατηρεί εξωσυζυγική σχέση επιβεβαιώνονται, οδηγώντας τον σε ακραίες αποφάσεις.

{https://youtu.be/wZb-WTdOOHs?si=Jixlh50y71EZRjEK}

Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth)

Φόνος, εκβιασμοί, κλοπές, απάτες - άλλο ένα συνηθισμένο καλοκαίρι στο Χόλιγουντ.

Βρισκόμαστε στο 1977, οκτώ χρόνια μετά τη συνάντηση του Κλιφ Μπουθ (Μπραντ Πιτ) με την οικογένεια Μάνσον στην εναλλακτική εκδοχή του 1969 που παρουσίασε ο Κουέντιν Ταραντίνο στο Κάποτε... στο Χόλιγουντ.

Στη νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ και νέο σενάριο του Ταραντίνο, το παραμύθι έχει τελειώσει. Το Λος Άντζελες δεν χρειάζεται πλέον έναν κασκαντέρ που ξεπαστρεύει χίπηδες όπως παλιά. Όμως το Χόλιγουντ θα έχει πάντα προβλήματα - προβλήματα που μπορεί να λύσει μόνο κάποιος με τις ιδιαίτερες, και ενίοτε εκτός νόμου, ικανότητες του Κλιφ. Όταν δεν βγάζει τα προς το ζην ως μπάρμαν ή τεχνικός προβολής, ο Κλιφ Μπουθ αναλαμβάνει να ξεμπλέκει καταστάσεις για τους σπουδαίους του Χόλιγουντ - και, μερικές φορές, για τους όχι και τόσο σπουδαίους.

Η περιέργειά του ξυπνά όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα από την ατζέντισσα ταλέντων Κάρεν Κρόσμπι (Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι), εκ μέρους του πελάτη της, του τηλεοπτικού σούπερ σταρ Τσάρλι Πίτερς ενός άντρα που φημίζεται ότι κάνει μόνος του τις επικίνδυνες σκηνές. Το ενδιαφέρον του οργιάζει ακόμη περισσότερο όταν γνωρίζει τους υπόλοιπους χαρακτήρες στον κόσμο του Τσάρλι: από την πανέξυπνη σύζυγό του, Τόνι μέχρι τον πρωταθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγινε σταρ του σινεμά, Ρόντερικ «Χοτ Ροντ» Χάρισον. Και έπειτα υπάρχουν οι αδελφοί Βερντούσκο δύο μυστηριώδεις γκάνγκστερ που σπέρνουν το χάος σε ολόκληρη την πόλη.

Αυτό που κάποτε ήταν παραμύθι έχει πλέον μετατραπεί σε αστυνομική ιστορία, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ βίας, φιλοδοξίας και πόθου που θα μπορούσε να υπάρξει μόνο στο Λος Άντζελες.

Μόνο σε αίθουσες IMAX.

{https://youtu.be/A9jBquwjaSI?si=30N6wXWnL7Es39S8}

Victorian Psycho

Ο Ζάκαρι Γουάιγκον επιστρέφει με το ψυχολογικό θρίλερ Victorian Psycho, το οποίο είχε επίσημη συμμετοχή στο Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών φέτος και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Μία σκοτεινή, gothic ταινία τρόμου που συνδυάζει μυστήριο, χιούμορ, ένταση και βία.

Το 1858, η Γουίνιφρεντ Νόττι, μία εκκεντρική νεαρή γκουβερνάντα φτάνει στην απομακρυσμένη γοτθική έπαυλη Ensor House. Tα καθήκοντά της περιλαμβάνουν να διδάσκει στα παιδιά καλούς τρόπους στο τραπέζι και να τα μαθαίνει την ιστορία της οικογένειάς τους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κρατήσει κρυφή τη δική της ψυχοπαθητική πλευρά. Καθώς εκείνη προσαρμόζεται στη νέα ζωή στο Ensor House, μέλη του προσωπικού αρχίζουν ανεξήγητα να εξαφανίζονται και οι ιδιοκτήτες της έπαυλης αρχίζουν να αναρωτιούνται αν υπάρχει κάτι ύποπτο σχετικά με τη νέα τους γκουβερνάντα.

Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Φέιτο, το Victorian Psycho μας βυθίζει στο μυαλό μιας ψυχοπαθούς, παγιδευμένης σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να ελέγξει, παλεύοντας διαρκώς ανάμεσα στην εξέγερση και την παραφροσύνη. Από τον παραγωγό του Longlegs.

{https://youtu.be/n0tFaMKdbkE?si=bD4CaUZpbZlBoJ1Y}

Ένας Γιος (Un Hijo)

Μια νεαρή και άπειρη ψυχολόγος ενός δημοτικού σχολείου ανησυχεί για ένα οκτάχρονο αγόρι που δείχνει ύποπτα έντονη ευτυχία, παρά το ότι έχει χάσει τη μητέρα του.

Προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τις αινιγματικές ζωγραφιές του μικρού, συναντά την εχθρική στάση του πατέρα, που δε θέλει να συνεργαστεί.

Ο μικρός μαθητής που έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων, αναπτύσσει στενή φιλία με μια συμμαθήτριά του, με την οποία ετοιμάζουν να παίξουν ένα σκετς από την Μαίρη Πόππινς στη σχολική γιορτή.

Μεταφορά στον κινηματογράφο του ομώνυμου βραβευμένου και πολυδιαβασμένου μυθιστορήματος του Αλεχάντρο Παλόμας, που έχει κυκλοφορήσει και μεταφρασμένο στα ελληνικά.

{https://youtu.be/LfS9U4Gg3LA?si=QbzzXy7JQ3MiHZb1}

Μεσημέρια της Μοναξιάς (Afternoons of Solitude)

Ο Άλμπερτ Σέρα παρατηρεί τη ζωή ενός νεαρού ταυρομάχου σε όλη την παράλογη ομορφιά και την αποτρόπαιη βία της.

Με την κάμερα να παραμένει επίμονα κοντά στα σώματα και τα καδραρίσματα να μην επιτρέπουν στον θεατή να αποστρέψει το βλέμμα, αποτυπώνει τις τελετουργίες της αρένας και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη χάρη και τη βαρβαρότητα, στο εντυπωσιακό και το βίαιο, στη θεατρικότητα και τον θάνατο.

{https://youtu.be/khuPklMFK9s?si=lO7WDyXB9OSm2owX}