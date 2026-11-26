Σε διπλή πληρωμή αναμένεται να προχωρήσει αύριο ο ΟΠΕΚΑ ο οποίος αναμένεται να πληρώσει τόσο τα επιδόματα όσο και το επίδομα 400 ευρώ στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Σε διπλή πληρωμή θα προχωρήσει αύριο ο ΟΠΕΚΑ αφού θα πληρωθούν τα επιδόματα όσο και το επίδομα 400 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους όπως ΑμεΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλονται οι τακτικές μηνιαίες παροχές του ΟΠΕΚΑ σε όσους έχουν ενεργές και εγκεκριμένες αιτήσεις. Συγκεκριμένα, στις πληρωμές περιλαμβάνονται:

Επίδομα παιδιού Α21: Η πέμπτη δόση του επιδόματος για τις οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ): Η μηνιαία ενίσχυση για νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Επίδομα στέγασης: Η επιδότηση ενοικίου για δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αναπηρικά επιδόματα: Οι προνοιακές οικονομικές ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία.

Επίδομα γέννησης: Η οικονομική παροχή σε δικαιούχους που έχουν αποκτήσει παιδί και έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίδομα αναδοχής: Η ενίσχυση για δικαιούχους ανάδοχους γονείς.

Σύνταξη και επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Οι παροχές που χορηγούνται σε ηλικιωμένους οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Επίδομα ομογενών: Η οικονομική ενίσχυση στις δικαιούχες κατηγορίες ομογενών.

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπου προβλέπεται η καταβολή του.

Έξοδα κηδείας και λοιπές ειδικές προνοιακές παροχές, για δικαιούχους των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Η πληρωμή αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες και διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση.

Πότε πληρώνονται τα 400 ευρώ στα ΑμεΑ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται αύριο το απόγευμα στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ, στους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές, καθώς και στους ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ η καταβολή γίνεται χωρίς αίτηση. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και εάν πληρούνται περισσότερες από μία προϋποθέσεις.