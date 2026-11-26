Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εταιρεία που προχώρησε στον πλειστηριασμό και εκείνη που αγόρασε το ακίνητο βρίσκονταν συνδεδεμένα εταιρικά συμφέροντα.

Νέα δεδομένα στους πλειστηριασμούς ακινήτων για «κόκκινα» δάνεια φέρνει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, το οποίο δικαίωσε δανειολήπτη και ακύρωσε πλειστηριασμό ακινήτου στη Μύκονο. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η εταιρεία που έβγαλε το ακίνητο στο σφυρί και εκείνη που το αγόρασε είχαν στενή σχέση μεταξύ τους. Η υπόθεση έφτασε στη Βουλή με ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πρόκειται για ακίνητο έκτασης 4.080 τετραγωνικών μέτρων στη Μύκονο, το οποίο βγήκε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό τον Φεβρουάριο του 2024 για χρέος 700.000 ευρώ και πουλήθηκε έναντι 2.210.001 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εταιρεία που προχώρησε στον πλειστηριασμό και εκείνη που αγόρασε το ακίνητο βρίσκονταν συνδεδεμένα εταιρικά συμφέροντα. Το δικαστήριο, εξετάζοντας τα στοιχεία, διαπίστωσε ότι υπήρχαν κοινά πρόσωπα στις δύο εταιρείες. Μάλιστα, το πρόσωπο που εκπροσώπησε την αγοράστρια εταιρεία στον πλειστηριασμό κατείχε διευθυντική θέση σε συνδεδεμένη εταιρεία ακινήτων, ενώ κοινός εκπρόσωπος παραλάμβανε δικαστικά έγγραφα και για τις δύο πλευρές. Το δικαστήριο έκρινε τη διαδικασία καταχρηστική και ακύρωσε τον πλειστηριασμό.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη απόφαση, η Μιλένα Αποστολάκη θέτει ζήτημα διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Όπως αναφέρει στην ερώτησή της, παρότι ο νόμος απαγορεύει στους servicers να αγοράζουν οι ίδιοι ακίνητα που συνδέονται με τα δάνεια που διαχειρίζονται, υπάρχει περιθώριο να αποκτούν έμμεσα ακίνητα μέσω συνδεδεμένων εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μόλις 17 τέτοιες εταιρείες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ακινήτων λογιστικής αξίας 1,14 δισ. ευρώ, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ακινήτων, οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται και ποιοι είναι οι πραγματικοί οικονομικοί δικαιούχοι τους.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη να απαντήσει εάν έχει ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος να πραγματοποιήσει ελέγχους για τη συμμετοχή συνδεδεμένων εταιρειών στους πλειστηριασμούς. Παράλληλα, ζητά τη δημιουργία δημόσιου μητρώου, ώστε να είναι γνωστό ποια ακίνητα αποκτούν αυτές οι εταιρείες και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές, καθώς και την απαγόρευση αγοράς ακινήτων από εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον servicer που διενεργεί τον πλειστηριασμό.