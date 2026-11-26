Η Nike επιχειρεί να αποκαταστήσει την αποκλειστικότητα των Jordan, με τη διοίκηση της Dick’s Sporting Goods να στηρίζει την απόφαση, παρά τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις πωλήσεις.

Σε αναθεώρηση της εμπορικής στρατηγικής της για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο των αθλητικών υποδημάτων προχωρά η Nike, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα και τη συχνότητα κυκλοφορίας συγκεκριμένων μοντέλων Jordan.

Η απόφαση βρίσκει σύμφωνο τον εκτελεστικό πρόεδρο της Dick’s Sporting Goods, Εντ Στακ, ο οποίος εκτιμά ότι, παρά τις προσωρινές οικονομικές επιπτώσεις, η συγκεκριμένη κίνηση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε βάθος χρόνου.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2026, ο Στακ υπογράμμισε ότι η Nike κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμη και αν η αλλαγή αυτή αποδειχθεί βραχυπρόθεσμα «επώδυνη», ιδιαίτερα για τη Foot Locker.

Γιατί η Nike περιορίζει την κυκλοφορία των Jordan

Η νέα στρατηγική έρχεται έπειτα από την παραδοχή της διοίκησης της Nike ότι η υπερβολική διάθεση εμβληματικών ρετρό μοντέλων στην αγορά επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία της.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nike, Έλιοτ Χιλ, είχε αναγνωρίσει την ανάγκη αναπροσαρμογής της πολιτικής της εταιρείας γύρω από το Jordan Brand, το οποίο αντιπροσώπευε το 13% της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητάς της κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027.

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Στόχος της Nike είναι να επιστρέψει στο μοντέλο της περιορισμένης διαθεσιμότητας, το οποίο είχε συμβάλει καθοριστικά στη δημοτικότητα των Jordan και στην ανάδειξή τους σε συλλεκτικά αντικείμενα.

Ακολουθώντας την τακτική που εφάρμοσε στα Air Jordan 1, η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει τόσο τις διαθέσιμες ποσότητες όσο και τη συχνότητα κυκλοφορίας επιλεγμένων μοντέλων Jordan Retro, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ελκυστικότητά τους και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα brands που κερδίζουν έδαφος

Προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της νέας στρατηγικής της Nike, η Dick’s Sporting Goods, ενισχύει παράλληλα τη συνεργασία της με άλλες δημοφιλείς εταιρείες υποδημάτων.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι On, Hoka, Birkenstock και Ugg, οι οποίες καταγράφουν θετική πορεία στην αγορά.

Ο Στακ επισήμανε ότι η ανανέωση παλαιότερων μοντέλων με νέα υλικά και σχεδιαστικές λεπτομέρειες, αλλά και η διεύρυνση της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων, έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των πωλήσεων υποδημάτων.

Το νέο στοίχημα της Nike με την Κέιτλιν Κλαρκ

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ενθαρρυντική εμφανίζεται η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο Nike Caitlin 1, το πρώτο signature παπούτσι της σταρ του WNBA, Κέιτλιν Κλαρκ.

Το μοντέλο κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου, συνοδευόμενο από συλλογή αθλητικών ενδυμάτων με το χαρακτηριστικό λογότυπο της αθλήτριας.

Σύμφωνα με τον Στακ, η συγκεκριμένη κυκλοφορία αποτέλεσε σημαντική εμπορική επιτυχία, κυρίως για την Dick’s Sporting Goods.

Μάλιστα, η Dick’s και η Foot Locker ανακοίνωσαν εντός του Νοεμβρίου πολυετή συνεργασία με την Κλαρκ, η οποία περιλαμβάνει διαφημιστικές καμπάνιες, προωθητικές ενέργειες, δράσεις για τους φιλάθλους και προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο αλυσίδες προχωρούν σε τέτοιου είδους συνεργασία με αθλητή.

Αύξηση πωλήσεων αλλά υποχώρηση κερδών

Σε οικονομικό επίπεδο, η Dick’s Sporting Goods ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά 23,2% στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 5,13 δισ. δολάρια, έναντι 4,17 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 7%, στα 168 εκατ. δολάρια από 181 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, τα οικονομικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών ανά μετοχή.

Πηγή: wwd.com