Το reboot «Miami Vice '85» είναι εμπνευσμένο από την πρώτη σεζόν της θρυλικής σειράς των 80s, οι «Σκληροί του Μαϊάμι».

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ οι οποίοι θα είναι οι νέοι Σκληροί του Μαϊάμι στο πολυσυζητημένο reboot «Miami Vice '85», με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Κλόντιο Μιράντα.

Στην νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς που προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989 ο Τζόρνταν υποδύεται τον Ricardo Tubbs και ο Μπάτλερ τον Sonny Crockett. Θυμίζουμε ότι στην αρχική σειρά των 80s, τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι είχαν ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας και ο Ντον Τζόνσον, αντίστοιχα.

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Το καστ του «Miami Vice '85» περιλαμβάνει επίσης τους Άλντεν Έρενραϊχ, Γουίτνεϊ Πικ, Καμίλα Μορόνε, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντάνι Ραμίρες, Άντριου Σουλτς, Έντι Γκατέγκι, Γουόλτον Γκόγκινς, Αντρέ Χόλαντ και Μάικλ Άιρμπι.

Στο σκηνοθετικό τιμόνι βρίσκεται ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης των πρόσφατων ταινιών «F1» και «Top Gun: Maverick».

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Το «Miami Vice '85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του '80» και είναι «εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την ποπ κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

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Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ, βασισμένος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς, ενώ προγενέστερο προσχέδιο είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ. Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντίλαν Κλαρκ και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Το «Miami Vice '85» είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair» μαζί με τους Άντρια Αρχόνα και Κένεθ Μπράνα, αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία. Η επόμενη ταινία του Όστιν Μπάτλερ είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ