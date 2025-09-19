Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι τoυ «Top Gun: Maverick», ετοιμάζει το ριμέικ της θρυλικήςς σειράς των 80s.

Η Universal Pictures ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας για το ριμέικ του «Miami Vice» (Οι Σκληροί του Μαϊάμι) σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοσίνσκι, τον σκηνοθέτη πίσω τα «F1» και «Top Gun: Maverick».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 6 Αυγούστου 2027 και «εξερευνά το γκλάμουρ και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του '80», επίσης είναι «εμπνευσμένη από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την pop κουλτούρα και καθόρισε το στυλ στα πάντα: από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

Το casting για το ριμέικ του «Miami Vice» βρίσκεται σε εξέλιξη με την έναρξη της παραγωγής να σχεδιάζεται για την επόμενη χρονιά. Την παραγωγή υπογράφοι οι Ντίλαν Κλαρκ (The Batman) και Κοσίνσκι, ενώ το σενάριο είναι των Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ και Νταν Eric Warren Singer και Νταν Γκίλροϊ.



{https://youtu.be/dEjXPY9jOx8?si=sbmyr3mLbjNR-wD6}



Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, το αρχικό Miami Vice ήταν μια τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστές τον Ντον Τζόνσον ως Τζέιμς «Σόνυ» Κρόκετ και τον Φίλιπ Μάικλ Τόμας ως Ρικάρντο «Ρίκο» Ταμπς, δύο μυστικούς αστυνομικούς στη Νότια Φλόριντα.



H σειρά προβλήθηκε στο NBC για πέντε σεζόν από το 1984 έως το 1989, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Στη χώρα μας έγινε γνωστή και αγαπημένη ως «Οι Σκληροί του Μαϊάμι».



Η επανεκκίνηση του Κοσίνσκι θα είναι η δεύτερη κινηματογραφική εκδοχή, μετά την ταινία του Μάικλ Μαν το 2006 με πρωταγωνιστές τον Τζέιμι Φοξ και τον Κόλιν Φάρελ. Ωστόσο, εκείνη η ταινία ήταν εισπρακτική αποτυχία, αποφέροντας μόλις 165 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.