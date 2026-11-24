Η Ακαδημία ανακοίνωσε τις επιλέξιμες ταινίες για τα 99α Βραβεία Όσκαρ.

Τις λίστες με τις επιλέξιμες ταινίες για τις κατηγορίες Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ενόψει των 99ων Βραβείων Όσκαρ έδωσε στη δημοσιότητα η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, με δύο από τις τρεις κατηγορίες να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ συμμετοχών.



Συγκεκριμένα, η κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους συγκεντρώνει φέτος 104 επιλέξιμες παραγωγές, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο στην ιστορία του θεσμού. Ρεκόρ σημειώνεται και στα Κινούμενα Σχέδια με 38 υποψήφιες προς επιλογή ταινίες, ενώ στην κατηγορία του Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους κατατέθηκαν συνολικά 190 προτάσεις.

Ελληνικό και κυπριακό ενδιαφέρον στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας

Από τις 104 ταινίες της διεθνούς κατηγορίας, οι 100 αποτελούν επίσημες υποβολές χωρών και περιοχών, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η ελληνική συμμετοχή με τη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.



Ιδιαίτερα ιστορικός είναι ο φετινός θεσμός για την Κύπρο, τη Ρουάντα και το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς υποβάλλουν για πρώτη φορά επίσημες προτάσεις στα Όσκαρ. Η Κύπρος διεκδικεί μια θέση στην τελική πεντάδα με το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της Μυρσίνης Αριστείδου, «Κράτα με», το οποίο απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς.



Παράλληλα, ανάμεσα στις επίσημες επιλογές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται δυνατά ονόματα του παγκόσμιου σινεμά, όπως το «Μινώταυρος» της Γαλλίας, το «La Bola Negra» της Ισπανίας, το «Gugu’s World» της Βραζιλίας, αλλά και ο νικητής του Χρυσού Φοίνικα των Καννών, «Fjord», που εκπροσωπεί τη Ρουμανία.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες τέσσερις ταινίες της λίστας εξασφάλισαν την επιλεξιμότητά τους μέσω της διάκρισής τους σε κορυφαία κινηματογραφικά φεστιβάλ, κάτι που επιτρέπει για πρώτη φορά η Ακαδημία.

Πρόκειται για τις ταινίες: «Yellow Letters» (Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου), «Shame and Money» (Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Sundance), «Midday Meal» (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Busan) και «Angh» (Βραβείο Platform στο Τορόντο).

Τα κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι για να κριθεί επιλέξιμη μια διεθνής ταινία μεγάλου μήκους, πρέπει να έχει διάρκεια άνω των 40 λεπτών, να έχει παραχθεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και οι διάλογοί της να είναι σε ποσοστό άνω του 50% σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά των 99ων Όσκαρ

Η προκριματική ψηφοφορία θα γίνει 7 – 11 Δεκεμβρίου 2026. Στις 15 Δεκεμβρίου θα μάθουμε τις 15 ταινίες (shortlists) που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση και στις 27 Ιανουαρίου 2027 θα γίνει η ανακοίνωση των τελικών υποψηφιοτήτων.



Η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2027 στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ (σε ζωντανή μετάδοση από ABC, Hulu και σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως).

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Οι 104 ταινίες που διεκδικούν Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας

Abel, Kazakhstan

Adult Supervision, Sweden

All of a Sudden, Japan

Angh, Toronto International Film Festival (Platform Award)

Aontas, Ireland

Becoming Human, Cambodia

Ben'Imana, Rwanda

Broken Vein, Greece

Chichero, Panama

Child, Luxembourg

Citizen Osama, Palestine

The Condor Daughter, Bolivia

Cordillera de Fuego, Guatemala

Coward, Belgium

Dear Ajayi, Nigeria

Death Has No Master, Venezuela

The Dreamed Adventure, Bulgaria

Dua, Kosovo

Elephants in the Fog, Nepal

Everytime, Germany

Fantasy, Slovenia

Fatherland, Poland

Filipiñana, Philippines

First Light, Australia

Fjord, Romania

Flood, Slovakia

A Foggy Tale, Taiwan

Four Seasons in Java, Indonesia

The Fox King, Malaysia

Furies, Lebanon

God Will Not Help, Croatia

Gondhal, India

The Ground beneath Our Feet, Iceland

Growth of the Soil, Norway

Gugu's World, Brazil

Guria, Georgia

Hanging by a Wire, Pakistan

Hold onto Me, Cyprus

How to Divorce during the War, Lithuania

If Pigeons Turned to Gold, Czech Republic

If We Don't Burn, How Do We Light Up the Night, Costa Rica

In the Land of Arto, Armenia

Independence: The Keeper of the Decree, Mongolia

The Ivy, Ecuador

Kassandra, Kyrgyzstan

La Bola Negra, Spain

Land of Angels, Iran

Like a Limbless Tree, Turkey

Liti Liti, Senegal

A Loose End, Uruguay

Mabanda, Cameroon

Malecón, Cuba

A Matter of Life and Death, Saudi Arabia

Melodrama, Dominican Republic

The Meltdown, Chile

Midday Meal, Busan International Film Festival (Busan Award – Best Film Award)

Minotaur, France

Narciso, Paraguay

Night Has Come, Peru

Nina Roza, Canada

9 Temples to Heaven, Thailand

No Paradise If You Are Killed by a Woman, Iraq

On the Road, Mexico

Once upon a Time in the Middle East, China

One Woman One Bra, Kenya

The Other Side of the Sun, Syria

Our Erika, Estonia

Paikar, Netherlands

Possible Love, South Korea

Rains over Babel, Colombia

Rehearsals for a Revolution, United Kingdom

Riverstone, Sri Lanka

Roid, Bangladesh

Roqia, Algeria

Rose, Austria

Rumba Royale, Democratic Republic of the Congo

The Scent of Things Remembered, Portugal

17, North Macedonia

Shame and Money, Sundance Film Festival (World Cinema Grand Jury Prize, Dramatic)

Silent Friend, Hungary

Sink, Jordan

Sons of the Neon Night, Hong Kong

Soumsoum, The Night of the Stars, Chad

The Spiral, Italy

Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor, Vietnam

The Squirrel, Finland

State Film, Albania

The Stories, Egypt

Strawberries, Morocco

Taghiyev: School, Azerbaijan

Tell Me Everything, Israel

To Hold a Mountain, Montenegro

Traces, Ukraine

Ulya," Latvia

Variations on a Theme, South Africa

Vertices, El Salvador

The Virgin of the Quarry Lake, Argentina

Wanderlust, Serbia

We Are All Strangers, Singapore

Who Is Still Alive, Switzerland

The Widower, Bosnia and Herzegovina

Woman Unknown, Denmark

Yellow Letters, Berlin International Film Festival (Golden Bear for Best Film)

Żejtune, Malta