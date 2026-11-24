Τις λίστες με τις επιλέξιμες ταινίες για τις κατηγορίες Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ενόψει των 99ων Βραβείων Όσκαρ έδωσε στη δημοσιότητα η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, με δύο από τις τρεις κατηγορίες να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ συμμετοχών.
Συγκεκριμένα, η κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους συγκεντρώνει φέτος 104 επιλέξιμες παραγωγές, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο στην ιστορία του θεσμού. Ρεκόρ σημειώνεται και στα Κινούμενα Σχέδια με 38 υποψήφιες προς επιλογή ταινίες, ενώ στην κατηγορία του Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους κατατέθηκαν συνολικά 190 προτάσεις.
Ελληνικό και κυπριακό ενδιαφέρον στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας
Από τις 104 ταινίες της διεθνούς κατηγορίας, οι 100 αποτελούν επίσημες υποβολές χωρών και περιοχών, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η ελληνική συμμετοχή με τη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.
Ιδιαίτερα ιστορικός είναι ο φετινός θεσμός για την Κύπρο, τη Ρουάντα και το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς υποβάλλουν για πρώτη φορά επίσημες προτάσεις στα Όσκαρ. Η Κύπρος διεκδικεί μια θέση στην τελική πεντάδα με το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της Μυρσίνης Αριστείδου, «Κράτα με», το οποίο απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς.
Παράλληλα, ανάμεσα στις επίσημες επιλογές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται δυνατά ονόματα του παγκόσμιου σινεμά, όπως το «Μινώταυρος» της Γαλλίας, το «La Bola Negra» της Ισπανίας, το «Gugu’s World» της Βραζιλίας, αλλά και ο νικητής του Χρυσού Φοίνικα των Καννών, «Fjord», που εκπροσωπεί τη Ρουμανία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες τέσσερις ταινίες της λίστας εξασφάλισαν την επιλεξιμότητά τους μέσω της διάκρισής τους σε κορυφαία κινηματογραφικά φεστιβάλ, κάτι που επιτρέπει για πρώτη φορά η Ακαδημία.
Πρόκειται για τις ταινίες: «Yellow Letters» (Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου), «Shame and Money» (Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Sundance), «Midday Meal» (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Busan) και «Angh» (Βραβείο Platform στο Τορόντο).
Τα κριτήρια
Υπενθυμίζεται ότι για να κριθεί επιλέξιμη μια διεθνής ταινία μεγάλου μήκους, πρέπει να έχει διάρκεια άνω των 40 λεπτών, να έχει παραχθεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και οι διάλογοί της να είναι σε ποσοστό άνω του 50% σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά.
Οι ημερομηνίες-κλειδιά των 99ων Όσκαρ
Η προκριματική ψηφοφορία θα γίνει 7 – 11 Δεκεμβρίου 2026. Στις 15 Δεκεμβρίου θα μάθουμε τις 15 ταινίες (shortlists) που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση και στις 27 Ιανουαρίου 2027 θα γίνει η ανακοίνωση των τελικών υποψηφιοτήτων.
Η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2027 στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ (σε ζωντανή μετάδοση από ABC, Hulu και σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως).
Οι 104 ταινίες που διεκδικούν Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας
Abel, Kazakhstan
Adult Supervision, Sweden
All of a Sudden, Japan
Angh, Toronto International Film Festival (Platform Award)
Aontas, Ireland
Becoming Human, Cambodia
Ben'Imana, Rwanda
Broken Vein, Greece
Chichero, Panama
Child, Luxembourg
Citizen Osama, Palestine
The Condor Daughter, Bolivia
Cordillera de Fuego, Guatemala
Coward, Belgium
Dear Ajayi, Nigeria
Death Has No Master, Venezuela
The Dreamed Adventure, Bulgaria
Dua, Kosovo
Elephants in the Fog, Nepal
Everytime, Germany
Fantasy, Slovenia
Fatherland, Poland
Filipiñana, Philippines
First Light, Australia
Fjord, Romania
Flood, Slovakia
A Foggy Tale, Taiwan
Four Seasons in Java, Indonesia
The Fox King, Malaysia
Furies, Lebanon
God Will Not Help, Croatia
Gondhal, India
The Ground beneath Our Feet, Iceland
Growth of the Soil, Norway
Gugu's World, Brazil
Guria, Georgia
Hanging by a Wire, Pakistan
Hold onto Me, Cyprus
How to Divorce during the War, Lithuania
If Pigeons Turned to Gold, Czech Republic
If We Don't Burn, How Do We Light Up the Night, Costa Rica
In the Land of Arto, Armenia
Independence: The Keeper of the Decree, Mongolia
The Ivy, Ecuador
Kassandra, Kyrgyzstan
La Bola Negra, Spain
Land of Angels, Iran
Like a Limbless Tree, Turkey
Liti Liti, Senegal
A Loose End, Uruguay
Mabanda, Cameroon
Malecón, Cuba
A Matter of Life and Death, Saudi Arabia
Melodrama, Dominican Republic
The Meltdown, Chile
Midday Meal, Busan International Film Festival (Busan Award – Best Film Award)
Minotaur, France
Narciso, Paraguay
Night Has Come, Peru
Nina Roza, Canada
9 Temples to Heaven, Thailand
No Paradise If You Are Killed by a Woman, Iraq
On the Road, Mexico
Once upon a Time in the Middle East, China
One Woman One Bra, Kenya
The Other Side of the Sun, Syria
Our Erika, Estonia
Paikar, Netherlands
Possible Love, South Korea
Rains over Babel, Colombia
Rehearsals for a Revolution, United Kingdom
Riverstone, Sri Lanka
Roid, Bangladesh
Roqia, Algeria
Rose, Austria
Rumba Royale, Democratic Republic of the Congo
The Scent of Things Remembered, Portugal
17, North Macedonia
Shame and Money, Sundance Film Festival (World Cinema Grand Jury Prize, Dramatic)
Silent Friend, Hungary
Sink, Jordan
Sons of the Neon Night, Hong Kong
Soumsoum, The Night of the Stars, Chad
The Spiral, Italy
Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor, Vietnam
The Squirrel, Finland
State Film, Albania
The Stories, Egypt
Strawberries, Morocco
Taghiyev: School, Azerbaijan
Tell Me Everything, Israel
To Hold a Mountain, Montenegro
Traces, Ukraine
Ulya," Latvia
Variations on a Theme, South Africa
Vertices, El Salvador
The Virgin of the Quarry Lake, Argentina
Wanderlust, Serbia
We Are All Strangers, Singapore
Who Is Still Alive, Switzerland
The Widower, Bosnia and Herzegovina
Woman Unknown, Denmark
Yellow Letters, Berlin International Film Festival (Golden Bear for Best Film)
Żejtune, Malta