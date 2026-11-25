Με 563 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, έγινε το δημοφιλέστερο τρέιλερ στην ιστορία της Disney.

Σε απόλυτο θρίαμβο εξελίχθηκε η κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Avengers: Doomsday» των Disney και Marvel, αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού για το κινηματογραφικό σύμπαν των υπερηρώων παραμένει αμείωτο.

Συγκεκριμένα, το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (23/11), εκτιμάται ότι συγκέντρωσε τον αστρονομικό αριθμό των 563 εκατομμυρίων προβολών μέσα σε μόλις 24 ώρες.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η επίδοση αυτή καθιστά το τρέιλερ το δημοφιλέστερο στην ιστορία της Disney. Με αυτό το ρεκόρ, το «Doomsday» ξεπέρασε τόσο το πρώτο teaser της ίδιας ταινίας (503 εκατ. προβολές), όσο και το τρέιλερ του «Deadpool & Wolverine», το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2024, συγκεντρώνοντας 365 εκατομμύρια προβολές (συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής μετάδοσης).



Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια σπάνια εξαίρεση στα κινηματογραφικά δεδομένα, καθώς τα τελικά τρέιλερ συνήθως σημειώνουν χαμηλότερες πτήσεις σε σχέση με τα αρχικά teaser. Ωστόσο, το «Avengers: Doomsday» ανέτρεψε τα προγνωστικά, σκαρφαλώνοντας ταυτόχρονα στην κορυφή των τάσεων (trends) του YouTube στην κατηγορία των ταινιών.

Στη δεύτερη θέση όλων των εποχών

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το νέο τρέιλερ των Avengers κατακτά τη δεύτερη θέση στη λίστα με τα δημοφιλέστερα κινηματογραφικά τρέιλερ όλων των εποχών.

Μπροστά του βρίσκεται μόνο ένα από τα πρώτα τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο είχε αγγίξει τις 718,6 εκατομμύρια προβολές σε ένα 24ωρο (αν και το τελικό τρέιλερ της συγκεκριμένης ταινίας είχε περιοριστεί στα 131 εκατομμύρια).

{https://youtu.be/Wb8Tq_HD4E8?si=VCFioFzhpL2aaH7g}

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Η επόμενη μέρα του MCU

Πέρα από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, το «Doomsday» σηματοδοτεί και μια κομβική αλλαγή σελίδας για τη Marvel. Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο επικεφαλής του στούντιο, Κέβιν Φάιγκι, αποκάλυψε τον στρατηγικό σχεδιασμό πίσω από τις επερχόμενες μεγάλες παραγωγές.



Όπως τόνισε, το «Avengers: Doomsday» και το «Avengers: Secret Wars» έχουν ως βασικό στόχο «να παραδώσουν τη σκυτάλη από το ένα σύμπαν στο άλλο». Ο Φάιγκι χαρακτήρισε το «Doomsday» ως «την κορύφωση όσων έχουμε δει μέχρι σήμερα», εξηγώντας πως το «Secret Wars», που θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά, «θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις ταινίες του 2028, στα 20 χρόνια του MCU, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή».