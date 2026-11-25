Ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό Δημόσιο εκδήλωσε την πρόθεση, με επιμονή μάλιστα, να παρασταθεί σε δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεφόμενο σε βάρος των κατηγορουμένων στελεχών του Οργανισμού.

Χωρίς την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η δίκη με έξι κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποβλήθηκε το Δημόσιο από την υποστήριξη της κατηγορίας

Ήταν η πρώτη φορά που το ελληνικό Δημόσιο εκδήλωσε την πρόθεση, με επιμονή μάλιστα, να παρασταθεί σε δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεφόμενο σε βάρος των κατηγορουμένων στελεχών του Οργανισμού.

Ωστόσο, μετά από σχετική πρόταση και της Ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας αποφάσισε την αποβολή του Δημοσίου από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ο οποίος προσέφυγε, διαμαρτυρόμενος, στο δικαστήριο.

«Φαλκιδεύετε το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας», είπε ο εκπρόσωπος του ΝΣΚ, ο οποίος προσέφυγε κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Η πρόταση της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Στην αγόρευσή της, η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου πρότεινε να απορριφθεί η προσφυγή του ΝΣΚ κατά της απόφασης του δικαστηρίου για την αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας.

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«Να απορριφθεί γιατί δόθηκε ο λόγος, δηλώθηκε η παράσταση, προβλήθηκαν αντιρρήσεις, έλαβε τον λόγο η εισαγγελέας της έδρας και μετά εκδόθηκε η απόφαση. Τηρήθηκε η δικονομία, δεν βλέπω κάποια πλημμέλεια», ανέφερε η κ. Παπανδρέου, με το δικαστήριο να υιοθετεί την πρότασή της και να απορρίπτει την προσφυγή.

Ποιοι βρίσκονται στο εδώλιο

Η διαδικασία συνεχίζεται με την υποβολή ενστάσεων από την υπεράσπιση, ενώ πρώτη μάρτυρας αναμένεται να είναι η τότε επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Παρών στο δικαστήριο από το πρωί ήταν, μεταξύ άλλων κατηγορουμένων, ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο οποίος δικάζεται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.