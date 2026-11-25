Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και για το πώς οργανώνεται σε κάθε περιοχή της χώρας

Κάλεσμα συσπείρωσης απηύθυνε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης από την Κέρκυρα.

Η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας γέμισε ασφυκτικά με νέες και νέους, εργαζόμενους, επαγγελματίες και συνταξιούχους στην ανοιχτή συνάντηση μελών και φίλων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και για το πώς οργανώνεται σε κάθε περιοχή της χώρας ενώ τόνισε ότι χρειάζεται μια ισχυρή και αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια, που πιέζει καθημερινά τα νοικοκυριά.

Παίρνοντας τον λόγο ο αρμόδιος Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του κόμματος, Νίκος Τριάντος στάθηκε στα προβλήματα στο νησί. Μίλησε για το οδικό δίκτυο, την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη στεριά και την ανάγκη για έργα που θα εξυπηρετούν τους κατοίκους όλο τον χρόνο, όχι μόνο την τουριστική περίοδο.

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Ο Αργύρης Μπεντενιώτης, Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε με τη σειρά του στην τοπική οικονομία και στις δυσκολίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου που θα στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές παραγωγές.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση επίκεντρο τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. Η αυξημένη συμμετοχή στέλνει ένα καθαρό μήνυμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πως το κόμμα οργανώνεται δυναμικά όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά σε όλη την Ελλάδα και καλεί κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη να συμμετάσχει, χωρίς αποκλεισμούς.