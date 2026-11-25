Η Ευρώπη δεν προσκλήθηκε στο Άμπου Ντάμπι λόγω της στάσης του Πούτιν.

Ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ μίλησε στο Politico και αποκάλεσε τον Πούτιν μετρ και «Grandmaster» της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Όπως είπε ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε ότι ο Πούτιν «θέλει πραγματικά να βάλει ένα τέλος στις εχθροπραξίες».

Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει τίποτα για να πιέσουν τους Ουκρανούς, παρά τις περικοπές στην βοήθεια και τις παύσεις στις αποστολές όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Και παρά τα σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ο Κούσνερ λέει ότι πιστεύει ότι η ειρήνη είναι εφικτή — αν και οι δύο πλευρές μπορέσουν να αφήσουν στην άκρη τις ευθύνες και να αξιοποιήσουν τις οικονομικές ευκαιρίες. Είναι ένα μάθημα που, όπως λέει, ισχύει και σε άλλες συγκρούσεις που έχει προσπαθήσει να επιλύσει, όπως αυτή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Δεν πρόκειται για δικαιοσύνη ή για το ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Πρόκειται για το πώς θα τερματίσουμε τις δολοφονίες και θα δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους στο μέλλον», είπε.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση της μάχης στην Ουκρανία ως έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων όπου η Ευρώπη χρηματοδοτεί το Κίεβο εναντίον της Ρωσίας και απέδωσε στον Πούτιν την απόσυρση από τη μέγιστη επίδειξη δύναμης: «Συμφώνησε να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που προφανώς είναι σημαντικό, και μας διαβεβαίωσε ότι αυτή δεν είναι η πρόθεσή του».

Επαίνεσε και τις δύο πλευρές, αποκαλώντας τον Πούτιν «μεγάλο μετρ της πολιτικής», ενώ είπε ότι «το θάρρος, η γενναιότητα και η ικανότητα της Ουκρανίας είναι μια από τις σπουδαιότερες ιστορίες που έχουμε δει εδώ και πολλές, πολλές δεκαετίες».

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Λίγοι παραδοσιακοί πολιτικοί που ασχολούνται με τη Ρωσία συμφωνούν ότι ο Πούτιν έχει επιδείξει μεγάλη αυτοσυγκράτηση στην σχεδόν πενταετή προεκλογική του εκστρατεία για να καταλάβει τμήματα ή ολόκληρη την Ουκρανία. Ωστόσο, ο Κούσνερ είπε ότι πιστεύει ότι η Ρωσία βλέπει πραγματικά τόσο την επέκταση του ΝΑΤΟ τις τελευταίες δεκαετίες όσο και τις πιο πρόσφατες ενέργειες της Ουκρανίας ως πρόκληση.

«Αυτό που έχουμε δει, και αυτό δεν προέρχεται από τα λεγόμενά του, αλλά από την ερμηνεία μας μετά τις επαφές μαζί του, είναι ότι έχει πολύ μικρή εμπιστοσύνη ότι αν σταματήσει τον πόλεμο, δεν θα μπορέσει να καταλήξει σε μια μεταπολεμική διευθέτηση που θα οδηγήσει στο να μην υπάρξει μελλοντικός πόλεμος», είπε ο Κούσνερ.

«Η Ευρώπη δεν συμπεριλήφθηκε στο Άμπου Ντάμπι επειδή ο Πρόεδρος Πούτιν βλέπει πολλές προκλητικές δηλώσεις και πολλές προκλητικές ενέργειες από την Ευρώπη. Έτσι, η άποψή του είναι ότι δεν βλέπει ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Νομίζει ότι θέλουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας», δήλωσε ο Κούσνερ.

{https://www.youtube.com/watch?v=z0T-xAqwYf4}