Σύμφωνα με τις αναλύσεις, η παρεμβολή φαίνεται να προήλθε από πομπό στη θάλασσα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι παρεμβολές στα συστήματα GPS περίπου 140 αεροσκαφών πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα στις 9 Νοεμβρίου, ενδέχεται να προήλθαν από ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε νηοπομπή φορτηγών πλοίων τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευση των παρεμβολών ή για την εμπλοκή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του London Loves Business στις 24 Νοεμβρίου, το οποίο επικαλείται την εφημερίδα i Paper, και την εταιρεία αεροπορικών πληροφοριών Hexbird, οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά, προκαλώντας προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα.

Το περιστατικό επηρέασε πτήσεις των εταιρειών Ryanair, easyJet και British Airways, μεταξύ των οποίων δρομολόγια από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη, από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου και από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.

Τι συνέβη στις 9 Νοεμβρίου

Οι παρεμβολές καταγράφηκαν νωρίς το βράδυ και, σύμφωνα με τον αναλυτή δεδομένων πτήσεων Τζον Γουάιζμαν, διήρκεσαν από τις 18:08 έως τις 18:27, τοπική ώρα Ολλανδίας.

Επτά αεροσκάφη που πλησίαζαν το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ αντιμετώπισαν προβλήματα με τη δορυφορική πλοήγηση, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι προσεγγίσεις τους στο αεροδρόμιο. Και τα επτά προσγειώθηκαν με ασφάλεια, με τη συνδρομή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

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Η ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας LVNL εκτίμησε ότι το περιστατικό ενδέχεται να οφειλόταν σε σκόπιμη παρεμβολή GPS, διευκρινίζοντας ότι δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν παρουσιάζουν αποκλίσεις. Τα βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περίπου 140 αεροσκάφη, ενώ ανάλυση δεδομένων παρακολούθησης πτήσεων από τον βελγικό τηλεοπτικό σταθμό VRT NWS αναφέρεται σε περίπου 80.

Γιατί οι υποψίες στρέφονται σε ρωσικό πολεμικό πλοίο

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, η παρεμβολή φαίνεται να προήλθε από πομπό στη θάλασσα. Η πιθανή θέση του προσδιορίστηκε περίπου 190 μίλια από τις αγγλικές ακτές, ενώ διαφορετική εκτίμηση τον τοποθετεί σε απόσταση 80 έως 110 ναυτικών μιλίων βόρεια του ολλανδικού νησιού Τέξελ.

Την ίδια περίοδο, τρία ρωσικά φορτηγά πλοία, τα Lady R, Lady D και Maia-1, κατευθύνονταν προς τη Μάγχη, στο πλαίσιο στρατιωτικής νηοπομπής που είχε αναχωρήσει στις 5 Νοεμβρίου από το ρωσικό λιμάνι Μπαλτίισκ, στη Βαλτική. Τα Lady R και Maia-1 περιλαμβάνονται στον κατάλογο πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ από τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τη νηοπομπή συνόδευε ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ ένα γαλλικό και ένα ολλανδικό πολεμικό σκάφος φέρεται να αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να παρακολουθούν την πορεία της.

Ο πρώην αξιωματικός των ναυτικών υπηρεσιών πληροφοριών Τζέιμς Ντρόξφορντ εκτίμησε ότι η πηγή των παρεμβολών είναι σχεδόν βέβαιο πως βρισκόταν στο πολεμικό πλοίο και όχι στα εμπορικά σκάφη. Αντίστοιχα, ο Ράμσεϊ Φάραγκερ, επικεφαλής του Βασιλικού Ινστιτούτου Ναυσιπλοΐας, σημείωσε ότι ο σχετικός εξοπλισμός είναι πιθανότερο να βρίσκεται σε ειδικά στρατιωτικά μέσα.

Τι γνωρίζουν οι αρχές και πόσο κινδύνευσαν οι επιβάτες

Δεν έχουν επιβεβαιώσει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι αντιμετώπισαν προβλήματα. Η βρετανική NATS, που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε ότι δεν έλαβε αναφορές πιλότων για παρεμβολές GPS στις 9 Νοεμβρίου. Το ίδιο και η βελγική υπηρεσία αεροναυτιλίας skeyes.

Η αεροπορική εταιρεία KLM γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβολές και την παραποίηση σημάτων δορυφορικής πλοήγησης ως ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται διεθνώς.

Δεν έχει αναφερθεί περιστατικό που να έθεσε σε κίνδυνο επιβάτες. Τα σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη διαθέτουν εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίγεια συστήματα προσέγγισης και προσγείωσης όταν το GPS δεν λειτουργεί σωστά.

Ανησυχία για την επέκταση των παρεμβολών GPS στη δυτική Ευρώπη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα υβριδικού πολέμου Τόμας Γουίνινγκτον, πρόκειται πιθανότατα για την πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιου είδους παρεμβολές τόσο δυτικά στην Ευρώπη.

Μέχρι σήμερα, αντίστοιχα περιστατικά είχαν αναφερθεί κυρίως στην περιοχή της Βαλτικής και γύρω από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους του υβριδικού πολέμου για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές και τη ναυσιπλοΐα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να αποτελέσουν μέρος ευρύτερων επιχειρήσεων υβριδικού πολέμου.

Παραμένουν, ωστόσο, αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα: ποιο πλοίο διέθετε τον εξοπλισμό παρεμβολών, ποια ήταν η ακριβής πηγή του σήματος και εάν η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να αντιδράσει επίσημα. Μέχρι στιγμής, καμία κυβέρνηση δεν έχει αποδώσει επισήμως την ευθύνη σε συγκεκριμένο πλοίο ή κράτος.

Με πληροφορίες από Nacionale.com