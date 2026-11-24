Στοιχεία από βάση δεδομένων με 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου αποκαλύπτουν ότι οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν περίπου στις απώλειες ενός ρωσικού συντάγματος.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο Αλεξέι Μπόλγκοφ, λοχίας που εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης σε στρατιωτικό αρχηγείο στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, είπε τηλεφωνικά στη σύζυγό του, Ναταλία: «Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει εδώ. Θα σου τα πω όταν επιστρέψω». Δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Πέντε εβδομάδες αργότερα, λίγο μετά τα 29α γενέθλιά του, ο Μπόλγκοφ απομακρύνθηκε περίπου 300 μέτρα από το διοικητήριο της μονάδας του, κοντά στο χωριό Στεπόβε, κατευθύνθηκε σε δασική έκταση και αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του, την οποία είδε ο Guardian.

«Την ημέρα του θανάτου του, ο Μπόλγκοφ βρισκόταν σε κατάσταση απομόνωσης και εσωστρέφειας», έγραψε ο διοικητής του.

Τουλάχιστον 1.000 Ρώσοι στρατιώτες αυτοκτόνησαν

Ο Μπόλγκοφ είναι ένας από τους περισσότερους από 1.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν καταγραφεί ως αυτόχειρες από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat), τα οποία ανέλυσε ο Guardian.

Οι θάνατοι άλλων 885 στρατιωτών, στην Ουκρανία ή κοντά στα σύνορά της, καταγράφηκαν ως τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα με «απροσδιόριστη πρόθεση», μια κατηγορία που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να συγκαλύπτει περιπτώσεις αυτοκτονίας και η οποία χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές υποθέσεις που ο Guardian εντόπισε ανεξάρτητα ως αυτοκτονίες.

Συνολικά, οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν περίπου στις απώλειες ενός ρωσικού συντάγματος.

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Τα στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με αναλυτές υποεκτιμούν τον πραγματικό αριθμό των αυτοκτονιών, αποκαλύπτουν μια σπάνια και μέχρι πρότινος άγνωστη εικόνα της πίεσης που υφίστανται οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ενός πολέμου κατά τον οποίο οι βαριές απώλειες και η αυστηρή στρατιωτική πειθαρχία έχουν πλήξει σοβαρά το ηθικό των στρατιωτών.

Οι αυτοκτονίες μεταξύ στρατιωτικών αποτελούν φαινόμενο που καταγράφεται στους περισσότερους πολέμους. Έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 158 εν ενεργεία στρατιωτικοί του αμερικανικού στρατού αυτοκτόνησαν το 2023.

Ωστόσο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, στον ρωσικό στρατό το πρόβλημα επιτείνεται από την έντονη πίεση που δέχονται οι στρατιώτες τόσο από τους συναδέλφους τους όσο και από τους διοικητές τους, καθώς και από τον φόβο ότι θα σταλούν σε εξαιρετικά επικίνδυνες πολεμικές αποστολές. Επιπλέον, οι συμβάσεις στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οποίες στην πράξη δεν τους αφήνουν περιθώρια να εγκαταλείψουν τον στρατό και να αποχωρήσουν από τον πόλεμο, εντείνουν το αίσθημα απόγνωσης.

«Είναι σαφές ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί εκτεταμένα μέσα εξαναγκασμού, προκειμένου να υποχρεώσει τους στρατιώτες να προχωρούν προς την πρώτη γραμμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τους κακοποιούν, τους βασανίζουν και ασκούν πάνω τους διάφορες μορφές σωματικής βίας», δήλωσε ο Ρομπ Λι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής (Foreign Policy Research Institute).

«Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι στρατιώτες αυτοκτονούν», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία προέρχονται από βάση δεδομένων με περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, την οποία εξασφάλισαν η λευκορωσική ομάδα χάκερ Cyber Partisans, που συνδέεται με την αντιπολίτευση, και η ουκρανική ομάδα χάκερ Silent Crow.

Το Κρεμλίνο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ αντιμετωπίζει τα δεδομένα για τις στρατιωτικές απώλειες ως κρατικό μυστικό.

Από τις 1.087 αυτοκτονίες στρατιωτικών που εντόπισε ο Guardian, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ. Σε άλλες 113 περιπτώσεις, δεν προσδιορίζεται ο τόπος θανάτου.

Περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση πυροβόλων όπλων, ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή. Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε στρατιωτικά στρατόπεδα, θέσεις μάχης, πεδία εκπαίδευσης, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Μεταξύ των αυτοκτονιών που σημειώθηκαν στην εμπόλεμη ζώνη, οι 43 αφορούσαν νεαρούς στρατιώτες ηλικίας 18 ή 19 ετών.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών, οι οποίοι αυτοκτόνησαν σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο. Ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να ήταν κληρωτοί, οι οποίοι δεν αποστέλλονται επισήμως για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά συχνά υφίστανται πιέσεις να υπογράψουν συμβάσεις στρατιωτικής υπηρεσίας, που τους επιτρέπουν να σταλούν σε εμπόλεμες ζώνες.

Οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες Ρώσων στρατιωτικών αυξάνονται όσο παρατείνεται ο πόλεμος: πάνω από 50 το 2022, ξεπέρασαν τις 200 το 2024, κορυφώθηκαν στις 365 το 2025.

Το 2026, παρά το γεγονός ότι τα αρχεία παραμένουν ελλιπή και δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση στο πεδίο των μαχών, η βάση δεδομένων καταγράφει ήδη σχεδόν 300 αυτοκτονίες, τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό για οποιοδήποτε έτος του πολέμου μέχρι σήμερα.

«Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος»

Ακτιβιστές και δικηγόροι που βοηθούν Ρώσους στρατιώτες να λιποτακτήσουν εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος.

«Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια χαμηλή εκτίμηση», δήλωσε ο Ιβάν Τσουβιλάγεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τον στρατό. «Προφανώς, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος».

Περιέγραψε την πρώτη γραμμή του μετώπου ως «ένα τενεκεδένιο κουτί», από το οποίο ελάχιστες πληροφορίες καταφέρνουν να διαρρεύσουν.

«Κάθε στατιστικό στοιχείο της Rosstat, όπως και κάθε στατιστικό στοιχείο που αφορά τον πόλεμο, δεν είναι παρά αναφορές που διαβιβάζονται προς τα πάνω στην ιεραρχία.

»Ένας άνθρωπος μπορεί να αυτοκτονήσει και στα χαρτιά να εμφανίζεται ως ήρωας. Μπορεί μάλιστα να σταλεί ακόμη και κάποιο μετάλλιο στους γονείς του», ανέφερε ο Τσουβιλάγεφ.

Όπως πρόσθεσε, οι αξιωματούχοι δείχνουν ελάχιστη διάθεση να καταγράφουν με ακρίβεια τους θανάτους, καθώς τα σχετικά στοιχεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελέγχους και να εγείρουν ερωτήματα από τα ανώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής διοίκησης.

Ο Τσουβιλάγεφ και ο Ρομπ Λι εκτίμησαν επίσης ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αυτοκτονίας Ρώσων στρατιωτών στο πεδίο της μάχης -συχνά αφού έχουν τραυματιστεί ή όταν πλησιάζει ένα ουκρανικό drone- πιθανότατα καταγράφονται ως θάνατοι σε μάχη και όχι ως αυτοκτονίες. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν αποτυπωθεί σε πολλά σκληρά βίντεο από το μέτωπο.

Τα κενά αυτά αποτυπώνονται στα στοιχεία της Rosstat.

Ελλιπή τα επίσημα στοιχεία

Ο Σεργκέι Σαβενόκ, ένας 62χρονος αντισυνταγματάρχης από την περιφέρεια του Ιρκούτσκ, προσφέρθηκε εθελοντικά να καταταγεί τον Σεπτέμβριο του 2022. Πριν αναχωρήσει για το μέτωπο, εμφανίζεται σε βιντεοσκοπημένο απόσπασμα να ανεβαίνει στη σκηνή του τοπικού πολιτιστικού κέντρου, προκειμένου να απευθυνθεί στους άνδρες που θα έφευγαν μαζί του.

«Είμαι κι εγώ από το Ντονμπάς. Πάμε να τους γαμή@@με, ρε παιδιά! Αυτό είναι όλο!» φώναξε, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Τον Ιούλιο του 2023 βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ. Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν τη σύζυγό του, Γελένα, ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία, ωστόσο το όνομά του δεν εμφανίζεται μεταξύ των αυτοκτονιών στα αρχεία της Rosstat, της ρωσικής ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Αντίθετα, ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής του καταγράφει ως αιτία θανάτου τραυματισμό από την εκπυρσοκρότηση φορητού πυροβόλου όπλου, με την πρόθεση να χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη.

Ο Guardian εντόπισε 1.038 θανάτους στρατιωτικών που συνδέονται με παρόμοια αίτια, εκ των οποίων οι 885 σημειώθηκαν στην Ουκρανία ή σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας.

Ούτε ο Αλεξάντερ Λάζορ, ένας 21χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 2022 κοντά στο χωριό Σολόντκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, περιλαμβάνεται στις καταγεγραμμένες περιπτώσεις αυτοκτονίας.

Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε σε μάχη, ενώ στα στοιχεία της Rosstat αναφέρεται ότι υπέκυψε σε «τραύματα λόγω πολεμικών επιχειρήσεων, τα οποία προκλήθηκαν από πυροβόλα όπλα».

Ωστόσο, δύο στρατιώτες που υπηρέτησαν μαζί με τον Λάζορ δήλωσαν στον Guardian ότι τα μέλη της μονάδας τους είχαν ενημερωθεί πως είχε βάλει τέλος στη ζωή του.

«Ολόκληρη η μονάδα μας ενημερώθηκε ότι αυτοκτόνησε. Ίσως αποφάσισαν να το συγκαλύψουν», δήλωσε ένας από τους στρατιώτες, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι αυτοκτονίες είναι απλώς μία από τις ενδείξεις ότι ο στρατός βρίσκεται υπό έντονη πίεση.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2025, τα ρωσικά στρατιωτικά δικαστήρια είχαν παραλάβει 20.662 υποθέσεις σε βάρος ανδρών που αρνήθηκαν να υπηρετήσουν, κυρίως επειδή απουσίαζαν από τη μονάδα τους χωρίς άδεια, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona. Το IStories επαλήθευσε τα στοιχεία και διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 49.000 μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχαν χαρακτηριστεί λιποτάκτες ή είχαν καταγραφεί ως απόντες χωρίς άδεια (AWOL).

Οι σκέψεις αυτοκτονίας ήταν συχνές μεταξύ των στρατιωτών που βοηθούσε να λιποτακτήσουν η οργάνωση Idite Lesom, δήλωσε ο Τσουβιλάεφ.

«Είναι το επόμενο βήμα, όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιήσει σε τι κατάσταση έχει περιέλθει», τόνισε.

Πηγή: Guardian