Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη νέα σελίδα στη ζωή του, τη μοναχικότητα και την απόφασή του να δημοσιοποιήσει τον χωρισμό του έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Για τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη νέα του καθημερινότητα μετά τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου μίλησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (23/11), όπου, εκτός από τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αναφέρθηκε στην απόφαση του ζευγαριού να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Ο ίδιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να γνωστοποιήσει τον χωρισμό τους στις αρχές Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας ότι είχε προηγηθεί αρκετό χρονικό διάστημα.

«Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε να ειπωθεί. Διαφορετικά θα ήταν ένα παρεξηγήσιμο πράγμα, που δεν ταιριάζει ούτε σε μένα ούτε στη Λίνα», ανέφερε αρχικά.

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«Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει»

Περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα στη ζωή του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος παραδέχθηκε ότι απολαμβάνει τη μοναχικότητά του, επιλέγοντας να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να πιέζει τις καταστάσεις.

«Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Είναι ένας καινούργιος κόσμος για μένα, σαν να ξύπνησα από ένα κώμα. Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο χωρισμός τους δεν ήταν αιφνίδιος, αλλά προέκυψε μέσα από μια ήρεμη διαδικασία, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή.

«Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα – δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις μετά τα 50, διάφορα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός», σημείωσε.

Κλείνοντας την αναφορά του στον χωρισμό, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, λέγοντας: «Η ζωή είναι μπροστά μας και πρέπει να τη ζήσουμε με όποιον τρόπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn36wgpo2xu9?integrationId=40599y14juihe6ly}