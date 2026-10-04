Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου είχαν μια σχέση που κράτησε περισσότερα από 15 χρόνια. Η γνωριμία τους έγινε το 2009, όταν εκείνη εργαζόταν σε τράπεζα και ο ηθοποιός ήταν πελάτης του συγκεκριμένου καταστήματος.

Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε για πρώτη φορά δημόσια ότι έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Λίνα Πρίντζου.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και, αναφερόμενος στις μεγάλες αλλαγές που έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα, αποκάλυψε πως ο γάμος του έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος και η Λίνα Πρίντζου έχουν αποφασίσει εδώ και κάποιο διάστημα να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Ωστόσο, όπως θέλησε να ξεκαθαρίσει, η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός ή η αγάπη που τους συνδέει.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε με ιδιαίτερα προσωπικό τόνο για τη νέα πραγματικότητα στη ζωή του, συνδέοντάς την και με την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, την οποία χαρακτήρισε ξαφνική και απρόσμενη.

Για τη σχέση του με τη Λίνα Πρίντζου, ανέφερε ότι πλέον δεν είναι μαζί, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως οι δυο τους παραμένουν σε πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας.

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Ο ηθοποιός έδωσε μάλιστα μια διαφορετική οπτική για την έννοια του χωρισμού, σημειώνοντας πως δεν θεωρεί αποτυχημένη μια σχέση όταν οι άνθρωποι που την έζησαν δεν μετανιώνουν για την κοινή τους διαδρομή.

Όπως τόνισε, παρά το τέλος του γάμου τους, εξακολουθούν να υπάρχει μεταξύ τους αγάπη, εκτίμηση και σεβασμός, ενώ ο ένας παραμένει διαθέσιμος να στηρίξει τον άλλον όταν χρειαστεί.

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