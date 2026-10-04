«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κυκλοθυμικός και για αυτό άλλαξε γνώμη», υποστήριξε στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής.

Καταθέτοντας στον 32ο τακτικό ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που μεσολάβησε προκειμένου να επισκεφτεί ο Γ.Μαζωνάκης την 56χρονη Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε θέσει ως προϋπόθεση για τις δικές του θεραπείες να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από την κατηγορουμένη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπείες στο Κολωνάκι στο ιατρείο της κυρίας Γ… Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι την κα Γ… και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως».

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, δύο ημέρες πριν το θάνατό του, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 17.00 σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Εκεί ήταν παρόντες ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων με τον οποίο θα συνεργαζόταν και η καλλιτεχνική μάνατζερ, η οποία είχε μεσολαβήσει για τη γνωριμία. «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Κάποια στιγμή επειδή ήξερα τον περίμεναν οι υπόλοιποι κάτω του πρότεινα να βρεθούμε την Τετάρτη στις 17.00 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Του έστειλα σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στην ιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουνε και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του ο κ. Κομιανός.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης άλλαξε γνώμη και δεν ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση»

Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο τραγουδιστής, το υψηλό κόστος της πλασμαφαίρεσης που έφτανε τις 6 χιλιάδες ευρώ έκανε τον τραγουδιστή, παρότι αρχικά είχε συμφωνήσει με την γιατρό ,να έχει ενδοιασμούς για να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτό και δεν ήθελε. «Στο τηλέφωνο της Δευτέρας ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η ιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα θα έρθω για υδροθεραπεία». Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός όπως μου είχε πει η κα Γ… Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια από όποια θεραπεία θα έκανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο της», υποστήριξε.

«Ήταν η πρώτη φορά που πρότεινα το συγκεκριμένο ιατρείο»

Ο κ.Κομιανός υποστήριξε πως δεν είχε θέσει ως προαπαιτούμενο τις θεραπείες της ιατρού για να αναλάβει να κάνει υπνοθεραπείες με τον Γ.Μαζωνάκη, παρά τη συνεργασία που είχε με την ιατρό. Υποστήριξε άλλωστε ότι δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. «Δεν έχω προτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μου είχε παρουσιάσει την θεραπεία όμως σαν μία αποτοξίνωση. Αυτή ήταν και η λογική βάση της οποίας θα τον Μαζωνάκης στη θεραπεία αυτή. Εγώ δεν έθεσα ποτέ την πραγματοποίηση της θεραπείας αυτής ως προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε μαζί και σε θεραπεία», φέρεται να κατέθεσε.

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«Ο Μαζωνάκης ήταν κυκλοθυμικός»

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε με την 56χρονη ιατρό, μετά το ραντεβού του με τον Γ.Μαζωνάκη και ισχυρίστηκε ότι της εξέφρασε τους προβληματισμούς του για το εάν έπρεπε να προχωρήσουν σε θεραπείες. «Με την κα Γ… ξαναμίλησα το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη ημέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας του με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι, θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση του και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Ο κ. Κομιανός υποστήριξε πως επικοινώνησε με την Ιωάννα Γάκα και την επόμενη ημέρα, αφότου ο Γ.Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία, αλλά και την Τετάρτη, πριν από το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Ήθελε να ξέρει, όπως είπε, εάν ο τραγουδιστής θα μπορέσει να βρίσκεται στις 17.00 στην Κηφισιά για το ραντεβού τους. «Η γιατρός μου είπε πως πήγε ο Μαζωνάκης και πως θα πήγαινε και την επόμενη μέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις 17.00 την Τετάρτη έχουμε και μαζί ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Μου είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού μας μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν μου είπε τίποτα για την κατάστασή του», ανέφερε ο υπνοθεραπευτής και πρόσθεσε: «Την Τετάρτη στις 10:30 το πρωί πήγα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για την υπνοθεραπεία. Τηλεφώνησα γύρω στη 12:50 στην κα Γ…για να δω εάν πήγε ο Μαζωνάκης. Μου είπε ότι δεν είχε πάει ακόμη και της ζήτησα να μου στείλει ένα μήνυμα για το αν τηρείται το πρόγραμμα για να ξέρω και εγώ εάν θα είναι στην ώρα του σε εμένα. Μου έλεγε ότι «θα προλάβουμε».

«Μου κακοφάνηκε η φωτογραφία του τραγουδιστή που μου έστειλε η Γάκα»

Όπως κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Γάκα τον ενημέρωσε πως ο Γ,Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση και πως όλα βαίνουν καλώς. Βέβαια, ισχυρίστηκε πως η φωτογραφία του τραγουδιστή που του έστειλε η κατηγορουμένη, του κακοφάνηκε.

«Εγώ κοιμήθηκα για λίγο και όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου είδα ένα μήνυμα SMS «όλα καλά» στο οποίο αντέδρασα με καρδιά. Έλαβα και ένα μήνυμα ΜMS με μία φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», κατέθεσε ο κ.Κομιανός.

Γύρω στις 16.50, λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γ.Μαζωνάκη, όπως είπε ο υπνοθεραπευτής, ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

«Νόμιζα πως ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο»

«Στις 16.50 έστειλα ένα μήνυμα «εντάξει ο Γιώργος;» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κα Γ… ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του, ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει ουσίες. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση Μου απάντησε με μήνυμα ότι «ναι, συμβαίνει». Της έστειλα μήνυμα και της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν και της είπα ότι αν χρειαζόταν θα πήγαινα και εγώ νομίζοντας ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Θυμάμαι ότι ήταν 18.00 όταν ήρθε ειδοποίηση στο κινητό μου από μία ιστοσελίδα ότι ο Μαζωνάκης πέθανε στο ΕΛΠΙΣ. Σοκαρίστηκα. Τότε της έστειλα μήνυμα και την ρώτησα εάν το έμαθε και μου απάντησε «ναι μόλις». Της έστειλα μήνυμα στο οποίο της έλεγα τι κακό συνέβη και τι μας βρήκε, γιατί ένιωθα άσχημα γιατί ουσιαστικά εγώ τους έφερα σε επαφή. Της έστειλα και αργότερα ένα μήνυμα που της έλεγε «ρε, τι σε βρήκε» και αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας της έστειλα πως λυπάμαι γι’ αυτά που περνάνε και πως είμαι εδώ αν τυχόν με χρειαζόντουσαν. Η ιατρός είναι γενικά ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης», ανέφερε ο υπνοθεραπευτής.