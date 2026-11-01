Οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11).

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την εμπρηστική επίθεση που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο πολιτικό γραφείο του υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το MEGA, η επίθεση σημειώθηκε περί τις 2:15 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δράστες ήταν ντυμένοι με στολές Halloween με σκοπό να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους και τοποθέτησαν στην είσοδο του κτιρίου αυτοσχέδιο μηχανισμό με δύο γκαζάκια που μετέφεραν στα σακίδια τους. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου με σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάζει την ενέργεια και τον Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν τον φοβίζουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmjt9mj03tdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση Πλεύρη

Ο Θάνος Πλεύρης με ανάρτησή του στα social media τόνισε πως πρόκειται για επίθεση από «οπαδούς λαθρομεταναστών» παράλληλα όπως δήλωσε «δεν υπολογίζει τα συγκεκριμένα καθάρματα» και δεν τον τρομάζουν.

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις είχα φύγει. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», έγραψε συγκεκριμένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/thanosplevris/status/2116700195593293932}

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας.

Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία.