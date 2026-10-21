Κυρανάκης, Άδωνις και Πλεύρης βλέπουν μετανάστες πίσω από τις ταραχές στη Γαλλία.

Όλο και πιο δυνατά ακούγεται η φωνή της σκληρής δεξιάς πτέρυγας της ΝΔ, με τις ταραχές στη Γαλλία να προσφέρουν την αφορμή για την ανάδειξη μιας πολιτικής γραμμής που παραπέμπει στη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτα ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης απέδωσε ευθέως τα επεισόδια στην «αθρόα παράνομη μετανάστευση», ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για «σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» με τους ακροαριστερούς συμμάχους τους, υποστηρίζοντας ότι καταστρέφουν τη Γαλλία. Χθες προστέθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συνέδεσε την κοινωνική αναταραχή με τα προβλήματα ένταξης των μεταναστών και τη δράση της άκρας Αριστεράς.

Οι τρεις τοποθετήσεις δεν είναι ταυτόσημες, αλλά αναδεικνύουν μια κοινή έμφαση στη μετανάστευση, στην ασφάλεια και στον κίνδυνο κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση για τις κοινωνικές και οικονομικές αιτίες των γαλλικών κινητοποιήσεων περνά σε δεύτερο πλάνο, ενώ στο προσκήνιο έρχεται μια ατζέντα που απευθύνεται και στο δεξιότερο ακροατήριο της παράταξης.

Την ίδια ατζέντα υποστηρίζουν οι Γ. Φλωρίδης και Μ. Βορίδης βάζοντας στο στόχαστρο την «άκρα αριστερά» αλλά σκέτη, χωρίς μεταναστευτικό συμπλήρωμα.

Το βέβαιο είναι ότι οι «τραμπικοί» της ΝΔ βγαίνουν μπροστά την ώρα που ο Τραμπ βουλιάζει στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ανιδιοτελείς ιδεολόγοι…

Α.