Απροκάλυπτη ξενοφοβία: Για τις ταραχές στη Γαλλία φταίνε οι μετανάστες.

«Οι μετανάστες έχουν καταλάβει τη Γαλλία. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορά τους, γρήγορα!». Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντ. Τραμπ έκανε πρώτος την αυθαίρετη ερμηνεία για τις αιτίες της τεράστιας κοινωνικής αναστάτωσης που συγκλονίζει τη Γαλλία και ξεκίνησε από μαθητικές κινητοποιήσεις. Έτσι, έδωσε με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο τη στήριξή του στην ακροδεξιά που επενδύει στη αντιμεταναστευτική ατζέντα.

Τη σκυτάλη πήρε ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Κ. Κυρανάκης δηλώνοντας ότι «η Γαλλία πληρώνει τις συνέπειες της αθρόας παράνομης μετανάστευσης». Δεν τεκμηρίωσε το συλλογισμό του με κάποια έστω ανεξακρίβωτα στοιχεία. Απλώς έχυσε το δηλητήριο - σαν έτοιμος από καιρό.

Α.