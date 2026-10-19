Φόβοι για υπονόμευση των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών - με τον Τραμπ σε τροχιά βαριάς ήττας.

Ο Μάρτιν Γουλφ, επικεφαλής οικονομικός σχολιαστής των Financial Times, έθεσε το ζήτημα του ενδεχόμενου να διαταραχθεί η διεξαγωγή των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026. Συνομίλησε με τον Ρόμπερτ Κάγκαν, πρώην σύμβουλο των Ρεπουμπλικανών και επικριτή του Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία ότι, σε περίπτωση δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος για τους Ρεπουμπλικανούς, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιχειρήσει να διαταράξει την καταμέτρηση ή τη συγκρότηση του νέου Κογκρέσου.

Περιέγραψε μάλιστα ένα συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο: ομοσπονδιακές αρχές να επικαλεστούν υποψίες εκλογικής νοθείας, να κατασχέσουν κάλπες για έρευνα και να ανασταλεί η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων για εβδομάδες ή μήνες.

Επειδή ο Μ. Γουλφ θεωρείται εξαιρετικά αξιόπιστος και ενημερωμένος, η πρωτοβουλία του για αυτό το podcast λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από διπλωματικούς κύκλους που έχουν στραμμένο το βλέμμα στην Ουάσιγκτον.

Α.