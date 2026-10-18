Καταθέτοντας στο Κογκρέσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ θα ρωτηθεί για σχέσεις με συγκεκριμένους Έλληνες επιχειρηματίες και κυβερνητικά στελέχη.

Η υπόθεση Γκιλφόιλ δεν τελειώνει με την αποπομπή της. Κάθε άλλο. Βρίσκεται στο ξεκίνημα και η ταχύτητα με την οποία θα εξελιχθούν οι έρευνες για ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών (3 Νοεμβρίου).

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στη χώρα μας ενημερώνονται ήδη από διπλωματικούς και νομικούς κύκλους ότι μια αρμόδια επιτροπή της αμερικανικής Βουλής μπορεί να ζητήσει μαρτυρίες, έγγραφα και επικοινωνίες σχετικά με τις δραστηριότητες της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Εφόσον, μάλιστα, κινηθεί ποινική διαδικασία, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία. Και τότε, οι αμερικανικές αρχές μπορούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να ζητήσουν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών για τη λήψη κατάθεσης ή τη συλλογή στοιχείων.

Ο νοών (στον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο) νοείτω...

Α.