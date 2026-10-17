Όσο περισσότερο μετατρέπεται αυτή η ιστορία σε επικοινωνιακό τσίρκο, τόσο περισσότερο χάνεται η ουσία.

Η υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πάρα πολύ σοβαρή για να ευτελίζεται από γραφικούς τύπους που αναζητούν απεγνωσμένα πέντε λεπτά δημοσιότητας.

Οι καταγγελίες που ακούγονται είναι εξαιρετικά βαριές και, δημιουργούν τεράστια ζητήματα που ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπο της πρώην Αμερικανίδας πρέσβεως. Αυτά δεν είναι θέματα για κουτσομπολιό, προσωπικές αντιπαραθέσεις και φτηνές παραστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ζητήματα που απαιτούν ουσιαστική έρευνα, συγκεκριμένα στοιχεία και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιοι συμπαθούν ή αντιπαθούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά αν όσα καταγγέλλονται έχουν πραγματική βάση.

Και αυτό δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει μέσα από κραυγές, υπερβολές και κάθε λογής απίθανους τύπους που επιχειρούν να αποκτήσουν προσωπική προβολή εκμεταλλευόμενοι τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Όσο περισσότερο μετατρέπεται αυτή η ιστορία σε επικοινωνιακό τσίρκο, τόσο περισσότερο χάνεται η ουσία.

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