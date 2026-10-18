O Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις της.

Στο παρασκήνιο της καρατόμησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναφέρεται η βρετανική Daily Mail, σε σημερινό δημοσίευμα με τίτλο «Η ελληνική τραγωδία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ επιχείρησε, πριν από την παραίτησή της, να εξασφαλίσει την υποστήριξη ισχυρών προσώπων του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας τους να παρέμβουν υπέρ της στον Αμερικανό πρόεδρο.

Δύο πηγές που επικαλείται η Daily Mail αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις της. Αναφορά γίνεται στον Ρούπερτ Μέρντοχ, επίτιμο πρόεδρο της Fox Corporation και της News Corp, στην οποία ανήκει η Wall Street Journal. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Γκίλφοϊλ ανέφερε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ότι επικοινώνησε απευθείας μαζί του, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για δημοσιεύματα της αμερικανικής εφημερίδας που την αφορούσαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιδίωξε την απόσυρση των δημοσιευμάτων, ωστόσο ο Μέρντοχ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην παραμονή της στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με δύο πηγές της Daily Mail, της έχει δοθεί προθεσμία έως το τέλος Οκτωβρίου για να αποχωρήσει. Επικαλούμενο ελληνική πηγή το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η πρώην πρέσβειρα βρίσκεται σε κατάσταση απομόνωσης και κατηγορεί πρώην συνεργάτες της για διαρροές πληροφοριών.

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Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι πρόσωπα που διατηρούσαν στενές σχέσεις μαζί της έχουν αποστασιοποιηθεί, ενώ ορισμένοι φέρονται να διέγραψαν κοινές φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, η Daily Mail αναφέρει ότι η Γκίλφοϊλ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν εκφράσει την πρόθεση να συνεχίσουν τη διερεύνηση των καταγγελιών.