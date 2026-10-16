Εν αναμονή των νέων αποκαλύψεων που έχει προαναγγείλει για σήμερα ο Έρικ Ντίτερς σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το Dnews φέρνει στο φως την αγωγή που κατέθεσε ο Αμερικανός δικηγόρος εναντίον της, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης μεταξύ τους.

Εν αναμονή των νέων αποκαλύψεων που έχει προαναγγείλει για σήμερα ο Έρικ Ντίτερς σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το Dnews.gr δημοσιεύει την αγωγή που κατέθεσε χθες, 15 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός δικηγόρος εναντίον της πρώην πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Ο Ντίτερς έχει προαναγγείλει ότι εντός της ημέρας θα δώσει στη δημοσιότητα ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών, η οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με την Ελλάδα και περιλαμβάνει τις σοβαρότερες μέχρι σήμερα αποκαλύψεις εις βάρος της Γκίλφοϊλ. Το περιεχόμενο της συνομιλίας παραμένει άγνωστο, ενώ οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Κέντον, στο Κεντάκι, στρέφεται κατά της Γκίλφοϊλ, δύο δικηγόρων της και των δικηγορικών τους εταιρειών. Ο Ντίτερς τους κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμηση και διασπορά ψευδών ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν να πλήξουν την προσωπική και επαγγελματική του φήμη. Παράλληλα, καταλογίζει στην Γκίλφοϊλ παραβίαση προφορικής συμφωνίας που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν συνάψει στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την υποστήριξη θυμάτων ιατρικών πρακτικών στις ΗΠΑ. Η δικαστική αντιπαράθεση έρχεται σε συνέχεια δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία έφεραν στο προσκήνιο τις οικονομικές διαφορές των δύο πλευρών και τις αλληλοκατηγορίες που τις συνοδεύουν.

Η οικονομική διαμάχη των 150.000 δολαρίων

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται ένα ποσό περίπου 150.000 δολαρίων, το οποίο η πλευρά της Γκίλφοϊλ υποστηρίζει ότι της οφείλει ο Ντίτερς για ομιλίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες πολιτικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της, η οποία περιλαμβάνεται στα παραρτήματα της αγωγής, ο Ντίτερς προσέλαβε την Γκίλφοϊλ το 2024, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του «Kentucky Freedom Fest», μιας εκδήλωσης με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων του συντηρητικού πολιτικού χώρου. Η συνεργασία φέρεται να περιλάμβανε υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, συγκέντρωσης χρημάτων και ενίσχυσης της δημόσιας παρουσίας του Ντίτερς, ο οποίος, κατά τη νομική ομάδα της Γκίλφοϊλ, επιδίωκε να αξιοποιήσει την εκδήλωση για την προώθηση πολιτικών φιλοδοξιών.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ ισχυρίζεται ότι ο Ντίτερς δεν τήρησε τις οικονομικές του υποχρεώσεις, αφήνοντας ανεξόφλητες αμοιβές περίπου 150.000 δολαρίων για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν οφείλει χρήματα στην Γκίλφοϊλ και ότι οι δημόσιες αναφορές σε βάρος του αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας δυσφήμησής του.

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Η αντιπαράθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την εμπλοκή της Wall Street Journal, η οποία δημοσίευσε σχετικά ρεπορτάζ στις 7 και 9 Οκτωβρίου, με το δεύτερο να φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Σύμφωνα με το δικόγραφο, δημοσιογράφος της εφημερίδας επικοινώνησε με τον Ντίτερς στις 6 Οκτωβρίου, ζητώντας του αποκλειστικές δηλώσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, πριν από τη δημοσίευση, η Γκίλφοϊλ και οι νομικοί της εκπρόσωποι είχαν χαρακτηρίσει τα ηλεκτρονικά μηνύματά του πλαστά και τον ίδιο «γνωστό εκβιαστή».

Οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί αποτελούν τον πυρήνα της αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Ντίτερς επιμένει ότι τα μηνύματα είναι αυθεντικά και δηλώνει ότι ουδέποτε έχει κατηγορηθεί ή διωχθεί ποινικά για εκβιασμό. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι επίμαχες αναφορές έγιναν εν γνώσει της αναλήθειάς τους ή με αδιαφορία για την ακρίβειά τους, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην επαγγελματική και προσωπική του υπόσταση. Κατά τον ίδιο, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων ισχυρισμών τον εξέθεσε σε δημόσια απαξίωση και έπληξε την αξιοπιστία του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της αγωγής και τα οποία ο Ντίτερς αναφέρει ότι απέστειλε την 1η Οκτωβρίου σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στα μηνύματα αυτά ζητούσε την παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης για την υπόθεση των θυμάτων του γιατρού Ντουράνι, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πολιτική και οικονομική κινητοποίηση για την αποκατάστασή τους. Πρότεινε, μάλιστα, να ζητηθεί από τον δισεκατομμυριούχο Γουόρεν Μπάφετ να διαθέσει 40 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των θυμάτων, ενώ παράλληλα εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση προσώπων του περιβάλλοντος Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Γκίλφοϊλ.

Στο ίδιο δικόγραφο, ο Ντίτερς υποστηρίζει ότι είχε συνάψει προφορική συμφωνία με την Γκίλφοϊλ, βάσει της οποίας εκείνη θα κατέβαλλε προσπάθειες για την υποστήριξη της υπόθεσης Ντουράνι, με προοπτική μελλοντικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Κατά τον ενάγοντα, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε, γεγονός που αποτελεί αυτοτελή βάση των αξιώσεών του κατά της Αμερικανίδας διπλωμάτη.

Η απάντηση της Γκίλφοϊλ

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται στην αγωγή, οι νομικοί της εκπρόσωποι υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς επιχειρεί να αποφύγει την εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων, καταφεύγοντας σε δημόσιες καταγγελίες και προσωπικές επιθέσεις. Παράλληλα, απορρίπτουν ισχυρισμούς που αφορούν τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, επισημαίνοντας ότι η Γκίλφοϊλ συμμορφώθηκε με τους ομοσπονδιακούς κανόνες δεοντολογίας και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στον διπλωματικό της ρόλο στην Ελλάδα, με τους εκπροσώπους της να τονίζουν ότι συνεχίζει να εργάζεται για την προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων και την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η αναφορά αυτή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των νέων ισχυρισμών του Ντίτερς, ο οποίος συνδέει με την Ελλάδα το ηχητικό των 16 λεπτών που έχει προαναγγείλει, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για το περιεχόμενό του.

Τι ζητά ο Ντίτερς από το δικαστήριο

Με την αγωγή του, ο Ντίτερς διεκδικεί αποζημιώσεις για την προσβολή της προσωπικής και επαγγελματικής του φήμης, για ψυχική οδύνη και για την επικαλούμενη παραβίαση της προφορικής συμφωνίας με την Γκίλφοϊλ. Ζητά επίσης την επιδίκαση τιμωρητικών αποζημιώσεων και την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον ενόρκων, χωρίς να προσδιορίζει το συνολικό ύψος των οικονομικών του απαιτήσεων, το οποίο επιδιώκει να καθοριστεί από το δικαστήριο.

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