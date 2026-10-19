Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η διαδικασία επιλογής νέου πρέσβη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθώς είχαν περάσει μόλις δύο ημέρες από την παραίτηση της Γκίλφοϊλ.

Στην παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ακόμη έτοιμη να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη της, ενώ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Breitbart News, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η διαδικασία επιλογής νέου πρέσβη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθώς είχαν περάσει μόλις δύο ημέρες από την παραίτηση της Γκίλφοϊλ.

«Σημαντικός σύμμαχος η Ελλάδα»

«Η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα και ένας εξαιρετικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ανεξαρτησία, την περιφερειακή σταθερότητα και το ΝΑΤΟ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό και ικανό πρέσβη, ο οποίος θα διαθέτει άμεση πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο και θα απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του.

«Θα υπάρξει διαδικασία για τον εντοπισμό του κατάλληλου προσώπου και, φυσικά, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επικύρωσης του διορισμού», ανέφερε.

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Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι μέχρι την τοποθέτηση νέου επικεφαλής στην αμερικανική πρεσβεία θα διασφαλιστεί η παρουσία μιας ισχυρής διπλωματικής ομάδας στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση του Ρούμπιο ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη υποβάθμισης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη του προέδρου»

«Αντιθέτως, η σχέση μας είναι τόσο σημαντική, ώστε το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση πρέπει να έχει την πλήρη υποστήριξη και εμπιστοσύνη του προέδρου», σημείωσε.

Ο Ρούμπιο συνέδεσε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας με τον αναβαθμισμένο ενεργειακό της ρόλο, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφική της θέση την καθιστά κρίσιμο κόμβο μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες ενεργειακών ερευνών και στην προοπτική μεταφοράς φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή αγορά.