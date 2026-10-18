Στους δρόμους ξανά οι διαδηλωτές. «Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία».

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή (18/10) στο Παρίσι, μία ημέρα μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας στη Γαλλία, που σημαδεύτηκαν από εκτεταμένες συγκρούσεις, λεηλασίες και καταστροφές.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν 2.397 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τραυματίστηκαν 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες, επτά εκ των οποίων σοβαρά.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε στην Πλατεία της Δημοκρατίας, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έπειτα από κάλεσμα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά την απουσία σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ομάδες νεαρών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Παράλληλα, καταγράφηκαν νέες λεηλασίες καταστημάτων, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση εστιών φωτιάς.

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Στην περιοχή αναπτύχθηκε η ειδική μονάδα CRS 8, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αστικών επεισοδίων, ενώ χρησιμοποιήθηκε και όχημα εκτόξευσης νερού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε την κατασκευή οδοφράγματος και προχώρησε σε νέες συλλήψεις. Μόνο το Σάββατο είχαν καταγραφεί 855 συλλήψεις στο Παρίσι.

Μακρόν: «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν»

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τα βίαια επεισόδια, αποδίδοντάς τα σε «ενέργειες ακροαριστερών ομάδων» και «πολυάριθμων εγκληματιών», οι οποίοι, όπως υποστήριξε, άσκησαν «αχαλίνωτη βία».

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Τίποτα δεν το δικαιολογεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει τις αδυναμίες που αναδείχθηκαν στη διαχείριση των επεισοδίων, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά.

«Να ακούσουμε τον θυμό, αλλά να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου»

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στους διαδηλωτές που εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους και σε όσους προχωρούν σε καταστροφές.

Αναγνώρισε ως θεμιτές τις ανησυχίες για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους προοπτική.

«Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του, αλλά και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου», τόνισε.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κάλεσε σε δημοκρατικό διάλογο, ενότητα και ηρεμία, ξεκαθαρίζοντας ότι «η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία».