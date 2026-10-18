Ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πυρκαγιά «βίαιη και αστραπιαία», χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια που την προκάλεσαν.

Τέσσερις Καναδοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο (17/10) κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε βάση στην επαρχία Αλμπέρτα, στον δυτικό Καναδά.

Τον τραγικό απολογισμό επιβεβαίωσε την Κυριακή (18/10) ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ, κάνοντας λόγο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

«Λυπάμαι που πρέπει να επιβεβαιώσω ότι, επί του παρόντος, τέσσερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλα έχουν τραυματιστεί σοβαρά», δήλωσε από την Οτάβα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πυρκαγιά «βίαιη και αστραπιαία», χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια που την προκάλεσαν.

«Το έθνος πενθεί», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά στη στρατιωτική βάση

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Καναδά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα του Σαββάτου, στο πεδίο εκπαίδευσης της στρατιωτικής βάσης Γουέινραϊτ.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα πέρα από τα όρια του πεδίου ασκήσεων, με τις στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται για την κατάσβεση και τη διάσωση των τραυματιών.

Οι τοπικές αρχές απέδωσαν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιτηρούν το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Ελικόπτερα μετέφεραν τραυματίες στα νοσοκομεία

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην κινητοποίηση ελικοπτέρων για τη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία του Γουέινραϊτ, του Έντμοντον και του Κάλγκαρι.

Ο γιατρός Γουόρεν Θιρσκ, από νοσοκομείο του Έντμοντον, δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBC ότι οι υγειονομικές δομές του Γουέινραϊτ είχαν κατακλυστεί από ασθενείς που χρειάζονταν επείγουσα περίθαλψη.

{https://www.youtube.com/watch?v=A34fhs8uCW4}

«Υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς από όσους θα ήθελε να μετρήσει κανείς αυτή τη στιγμή», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό εξαιρετικά σπάνιας κλίμακας καταστροφή.

Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, ενώ η αρχηγός του γενικού επιτελείου, Τζένι Κάρινιαν, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη στιγμή για το σύνολο των καναδικών ενόπλων δυνάμεων».

Συλλυπητήρια από το ΝΑΤΟ

Η βάση Γουέινραϊτ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Καναδά και φιλοξενεί τακτικά ασκήσεις με συμμετοχή προσωπικού από χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Στρατιωτική Επιτροπή της Συμμαχίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, μέσω μηνύματος του προέδρου της, ναυάρχου Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

«Είναι μια ημέρα οδύνης για την πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, Μπρους Πιου, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς των κατοίκων με το προσωπικό της στρατιωτικής βάσης.