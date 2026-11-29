Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του.

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα (29/11) με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού κατηγορώντας τον για έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα.

Ειδικότερα, η αριστερή παράταξη τονίζει δεν αναφέρθηκε ούτε λέξη για τα πρόσφατα σκάνδαλα που αφορούν κυβερνητικά στελέχη: «Ούτε λέξη για την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και την ασυδοσία των funds. Ούτε λέξη για τις αποκαλύψεις γύρω από τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”. Ούτε λέξη για το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων».

Όσον αφορά τον εθνικό προϋπολογισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό για άθροιση το ζητημάτων που ο ίδιος μεταφέρει για το 2030, ενώ τα προβλήματα των πολιτών λόγω του στεγαστικό ζητήματος, της ακρίβειας και του υψηλού κόστους ζωής γίνονται εντονότερα.

«Τα 236 εκατ. ευρώ για την επιστροφή ενοικίου σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αντιστοιχούν σε περίπου 240 ευρώ ανά νοικοκυριό. Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή τα κατέβαλε τέσσερις ημέρες νωρίτερα, ενώ τα ενοίκια αυξάνονται εδώ και επτά χρόνια», τονίζεται στην ανακοίνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την υπερχρέωση των νοικοκυριών και τη συγκέντρωση του πλούτου σε συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές.

«Η αδιαφάνεια, οι απευθείας αναθέσεις και η προνομιακή μεταχείριση ισχυρών οικονομικών συμφερόντων θωρακίζουν αυτές τις επιλογές», υπογραμμίζεται και καταλήγει: «Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις σήμερα. Έχουν χορτάσει υποσχέσεις για το αύριο».

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Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να περιγράφει μια χώρα που ελάχιστη σχέση έχει με την καθημερινότητα των πολιτών.

Ούτε λέξη για την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και την ασυδοσία των funds. Ούτε λέξη για τις αποκαλύψεις γύρω από τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Ούτε λέξη για το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για ανάγκη μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού την ίδια ώρα που έχει αποδεχθεί την περικοπή του, σε αντίθεση με την πάγια διεκδίκηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους κοινούς πόρους, κοινωνική και περιφερειακή σύγκλιση, ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει συμμαχίες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η χρηματοδότηση των εξοπλισμών δεν μπορεί να γίνει σε βάρος του κοινωνικού κράτους και των αγροτών.

Σε ό,τι αφορά στον εθνικό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός αθροίζει μέτρα μέχρι το 2030, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Η κυβέρνηση υποεκτιμά συστηματικά τα πρωτογενή πλεονάσματα και μεταθέτει τις κοινωνικές παρεμβάσεις στο μέλλον. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σήμερα για τη μείωση των έμμεσων φόρων, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Τα 236 εκατ. ευρώ για την επιστροφή ενοικίου σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αντιστοιχούν σε περίπου 240 ευρώ ανά νοικοκυριό. Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή τα κατέβαλε τέσσερις ημέρες νωρίτερα, ενώ τα ενοίκια αυξάνονται εδώ και επτά χρόνια. Η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική κοινωνικής κατοικίας, προστασία της πρώτης κατοικίας και αξιοποίηση των αποθεματικών του ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί επτά χρόνια εμφανίζεται σήμερα ως εγγυήτρια της εξυγίανσης των αγροτικών ενισχύσεων. Οι πραγματικοί παραγωγοί πληρώνουν τις συνέπειες ενός σκανδάλου για το οποίο η Νέα Δημοκρατία φέρει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες. Χρειάζονται άμεσες πληρωμές, μείωση του κόστους παραγωγής και εγγυήσεις για το εισόδημά τους.

Στο μέτωπο της εργασίας, οι εργαζόμενοι χρειάζονται αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και σταθερές θέσεις εργασίας. Η μείωση της ανεργίας οφείλει να συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Η δημιουργία νέων γραφείων αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας είναι θετική. Παραμένει, όμως, η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πρόληψης και προστασίας, επαρκώς στελεχωμένες κοινωνικές δομές και νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.

Στην υγεία και την παιδεία, οι ανακαινίσεις κτιρίων και οι προμήθειες εξοπλισμού είναι αναγκαίες. Εξίσου αναγκαίοι είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί. Η κυβέρνηση οφείλει επίσης να εξηγήσει το μακροχρόνιο δημοσιονομικό κόστος των ΣΔΙΤ που συστηματικά επιλέγει.

Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η υπερχρέωση των νοικοκυριών και η συγκέντρωση του πλούτου αποτελούν συνέπειες συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών. Η αδιαφάνεια, οι απευθείας αναθέσεις και η προνομιακή μεταχείριση ισχυρών οικονομικών συμφερόντων θωρακίζουν αυτές τις επιλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διεκδικεί την επιστροφή των υπερπλεονασμάτων στην κοινωνία, την προστασία της κατοικίας, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την αποκατάσταση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις σήμερα. Έχουν χορτάσει υποσχέσεις για το αύριο».