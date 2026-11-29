Ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς δηλώνει πως ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διαγωνίζονται ποιο είναι το πιο ...διεφθαρμένο κόμμα! - Χωρίς ανταπόκριση το φλερτ ΠΑΣΟΚ σε Κυριακή Μάλαμα.

Τελευταίες πινελιές στα κόμματα για την σύνθεση της Εξεταστικής που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα funds.

Όπως πληροφορείται η στήλη για πρόεδρος προαλείφεται, εκτός μεγάλου απροόπτου, ο Λευτέρης Κτιστάκης, δικηγόρος, βουλευτής Βοιωτίας, ενώ κρούσεις προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή έχουν δεχθεί ο Νότης Μηταράκης, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και αρκετοί ακόμα.

Δυνατή εκπροσώπηση από ΠΑΣΟΚ

Από το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λείπει η Μιλένα Αποστολάκη που κατά κοινή ομολογία «έδωσε ρέστα» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ γνωρίζει άριστα το θέμα με τα funds.

Ακούγεται όμως πως θα είναι και ο Παύλος Χρηστίδης, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να έχει οφέλη από την Εξεταστική, καθώς θα επιμείνει για την κλήση Μητσοτάκη και Τσίπρα σε αυτή!

Κατά τα λοιπά η Ζωή θα είναι παρούσα τουλάχιστον στα πιο ...hot πρόσωπα που θα κληθούν, ενώ από το ΚΚΕ το πιθανότερο είναι να συμμετάσχουν ο Νίκος Καραθανασόπουλος και η Μαρία Κομνηνάκα.

Ο Νίκος Παππάς

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το κόμμα που πρότεινε τη συγκρότηση της Εξεταστικής, προφανώς μέλος θα είναι Νίκος Παππάς.

Ο γραμματέας του κόμματος υπήρξε ο εμπνευστής της πρότασης και προφανώς -με τις ικανότητές του- είναι εκείνος που μπορεί να αποτρέψει η Εξεταστική να γυρίσει μπούμερανγκ για την Κουμουνδούρου, καθώς -αντικειμενικά και ανεξαρτήτως προθέσεων- ο πραγματικός της στόχος είναι ο Τσίπρας.

Ο Λυκοπάντης και ο ...πιο διεφθαρμένος!

Και μιας και είπαμε για τον Αλέξη Τσίπρα τύφλα να έχουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος μπροστά στον Νίκο Λυκοπάντη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς δήλωσε πρόσφατα πως ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ανταγωνίζονται ποιο είναι το πιο διεφθαρμένο κόμμα!

Όπως καταλαβαίνετε και εκεί, στη Νέα Αριστερά, στόχος τους είναι ο Αλέξης Τσίπρας...

ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ...ίδιοι!

Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεν συμφωνεί απολύτως με τον εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Αριστεράς. Βγάζει τον εαυτό του ...απέξω!

«Το μόνο δίδυμο που αναδείχθηκε αυτές τις ημέρες είναι το δίδυμο Μητσοτάκη – Τσίπρα. Δίδυμο στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις. Δύο συστήματα εξουσίας τόσο ίδια και τόσο επικίνδυνα για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την προστασία του δημοσίου χρήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του!

Όπως το βλέπουμε, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να προσχωρήσει σε γραμμή ...ΚΚΕ: Πέντε κόμματα, δυο πολιτικές. Μόνο του και ...όλοι τους!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Με τον Κώστα είμαστε φίλοι, μας διέγραψε και οι δυο ο Μητσοτάκης»

Με τον Κώστα είμαστε φίλοι, έχουμε το προνόμιο να έχουμε διαγραφεί και οι δυο από τον Μητσοτάκη, εγώ κυριολεκτικά, ο Κώστας μεταφορικά, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εφημερία της Θεσσαλονίκης το Σάββατο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή.

Να τι απάντησε:

«Η πραγματικότητα είναι ότι με τον Κώστα είμαστε φίλοι. Γνωριζόμαστε από το 1976. Μας ενώνει η κοινή ανησυχία όπως και η ταύτιση απόψεων σε μια σειρά θεμάτων. Έχουμε επίσης το ..προνόμιο να έχουμε διαγραφεί και οι δύο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ κυριολεκτικά και ο Κώστας μεταφορικά, όπως ο ίδιος το είπε χαρακτηριστικά.

Μας ενώνει ακόμα η λατρεία για τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πόλη του Κώστα, αλλά μη ξεχνάτε ότι έχω κι εγώ βαθιές ρίζες στη Θεσσαλονίκη από την οικογένεια Ζάννα, την οικογένεια της μητέρας μου. Ο παππούς μου, ο Αλέξανδρος Ζάννας, ήταν αυτός που ύψωσε πρώτος την ελληνική σημαία στον Λευκό Πύργο, όταν απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1912.

Άλλωστε, το ξέρετε, η Μακεδονία χτυπάει δυνατά στην καρδιά μου!».

Δύσκολα η Μάλαμα

Προσπάθεια να μαζέψει τη ζημιά που προκάλεσε στη Χαλκιδική η αποχώρηση Πάνα επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε αγωνιώδη προσπάθεια να προσελκύσει την ανεξάρτητη βουλευτή της περιφέρειας Κυριακή Μάλαμα, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μειώσει την «χασούρα».

Δεν το κατάφερε- τουλάχιστον μέχρι σήμερα...

Το βιβλίο του Κώστα Μελά

Αύριο Δευτέρα παρουσιάζεται το βιβλίο του Κώστα Μελά «Μετά τη "μετγά-εποχή" τι;» (εκδόσεις Ευρωεκδοτική).

Στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, από τους καθηγητές Πολιτικής Φιλοσοφίας Θεόδωρο Γεωργίου και Δημήτρη Κοτρόγιαννο, τον εκδότη του περιοδικού Νέο Πλανόδιο Κώστα Κουτσουρέλη και φυσικά τον συγγραφέα, ενώ θα συντονίσει ο συνάδελφος Σπύρος Σουρμελίδης.