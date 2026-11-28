Τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης στην Ισπανία για τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς συσχετισμούς υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) απηύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει ότι η σημασία των ισπανικών εκλογών δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της χώρας, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία.

Όπως τονίζει, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, καθώς οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η Ακροδεξιά ενισχύει την παρουσία της και η ανασφάλεια των πολιτών αυξάνεται. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως σημειώνει, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην προοπτική συνέχισης της διακυβέρνησης από τον Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας ότι μια νέα εκλογική επιτυχία του Ισπανού σοσιαλιστή πρωθυπουργού θα έχει ευρύτερη πολιτική σημασία για την ευρωπαϊκή σοσιαλιστική οικογένεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών στην Ευρώπη, αλλά και με ζητήματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

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Αναλυτικά:

«Οι εκλογές στην Ισπανία έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα της χώρας και αφορά το μέλλον της Ευρώπης.

Σε μια περίοδο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυσης της Ακροδεξιάς και αυξανόμενης ανασφάλειας των πολιτών, η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ιστορικές προκλήσεις.

Για την ευρωπαϊκή σοσιαλιστική οικογένεια, η προοπτική επανεκλογής του Πέδρο Σάντσεθ έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και συνδέεται με τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών συσχετισμών, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας, αλληλεγγύης και κοινών δημοκρατικών αγώνων.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στον Πέδρο Σάντσεθ και στις συντρόφισσες και τους συντρόφους του PSOE.

¡Con la victoria!».